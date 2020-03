MIAMI: Dragqueens digital!

Kein Pride im Miami Beach, Hotels und Bars geschlossen. Jetzt heißt es kreativ sein. Das Hôtel Gaythering zieht mit seinen Veranstaltungen wie Draqqueen-Karaoke und Bingo von seiner Bar ins Netz um.

× Erweitern Foto: gaythering.com Hotel Gaythering Miami

Szeneleben trotz Pandemie, Social Distancing und geschlossenen Türen. Schon jetzt ist abzusehen, dass es den vor allem vom Tourismus lebenden US-Bundesstaat Florida auf Grund der aktuellen Pandemie besonders hart treffen wird. Spätestens Ende der Woche müssen hier alle Hotels schließen. Eigentlich wollte Miami Beach in wenigen Tagen seinen Gay Pride mit Partys am Strand und einer Parade entlang des Ocean Drives feiern. Doch wie alle anderen Events der kommenden Wochen wurde der Miami Beach Pride abgesagt.

Unterhaltung für alle

Besonders hart trifft die aktuelle Situation kleine, privat geführte Hotels und Resorts, die nun sehen müssen, wie sie die kommenden Wochen oder Monate über die Runden kommen. Miamis schwulstes Hotel lässt sich trotz der aktuellen Krise nicht entmutigen. Das Hôtel Gaythering hat deshalb sein Unterhaltungsprogramm, das jeden Abend in der beliebten Hotelbar stattfindet, seit letzter Woche ins Internet verlegt, um die Community vor Ort, aber auch ehemalige und zukünftige Gäste zu unterhalten. Dazu gehören Dragqueen-Karaoke (Dienstag früh ab 2 Uhr), Bingo (Freitag früh ab 3 Uhr) und Trivia Night (Donnerstag früh ab 2 Uhr). Und wer sich mit etwas Eye Candy auf die Veranstaltungen einstimmen will, findet diesen in unserer Galerie.

Aktuelle Infos zu den Events gibt es auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/HotelGaythering/

www.gaythering.com