MIAMI: Die besten Bars & Klubs

Wer auf der Suche nach angesagten LGBTIQ *-Bars oder einem Nachtllub ist, hat in Miami die Qual der Wahl: Ob Drag-Show am Ocean Drive, Bingo in der Lobby-Bar eines schwulen Hotels oder eine lange Nacht auf der Tanzfläche von South Beachs ältestem Gay Club – das schwule Nachtleben von Greater Miami & Miami Beach garantiert immer eine gute Zeit.

AZUCAR NIGHTCLUB

Nicht zu verwechseln mit der berühmten Eisdiele gleichen Namens in Little Havana ist der Club Treffpunkt für die LGBTIQ*-Latino-Community. Mit wöchentlichen Partys wie Crazy Friday, Super Sabados und Domingo de Cabaret gibt es im Azucar immer etwas Wildes und Lustiges zu erleben.

BAR GAYTHERING & HOTEL GAYTHERING

Das an der Lincoln Road gelegene Hôtel Gaythering nennt sich selbst stolz „das schwulste Hotel in Miami Beach“. Die coole Bar ist mit ihren Themenabenden wie Trivia Night, Drag-Queen-Bingo und täglicher Happy Hour beliebt bei Jung und Alt. Zu den Favoriten gehört die Party Bears & Hares am Freitag Abend und wer vor dem Barbesuch ein wenig Dampf ablassen will, kann die in der zum Hotel gehörenden Gay Sauna tun.

CLUB BOI AT VILLA NIGHTCLUB

Eine wilde Nacht verspricht der Sexy Saturdays im Club Boi, der im Villa Nightclub in Allapattah stattfindet. Hier legen die DJs einen Mix aus Hip Hop, R&B, Reggae, Soca und Dancehall auf, um das Publikum bis spät in die Nacht anzuheizen.

DOUBLE STUBBLE AT GRAMPS

Jeden Donnerstag steigt in der in Wynwood gelegen Bar Gramps die Double Stubble Party mit den DJs, Dragqueens und queeren Performern.

KILL YOUR IDOL

Seit 2012 ist die punkige Bar eine feste Größe am Española Way, die Live-Musik, Burlesque-Shows und freitags auch ab und zu eine Dragshow bietet.

PALACE

Das Palace ist eine Institution am Ocean Drive von South Beach, das für seine wilden Dragshows am Abend und dem kultigen Drag-Brunch am Wochenende berühmt ist. Dank der Nähe zum Gay Beach an der 12th Street ist das Palace ideal für einen Drink nach dem Strandbesuch.

NATHAN'S BAR

Im Herzen der Ausgehmeile Washington Avenue gelegen, ist Nathan's Bar eine der neuesten Gay Bars in South Beach. Glitzernde Discokugeln, leuchtende Neon-Kunst und Fotos von Madonna sorgen für den nötigen schwulen Touch.

R HOUSE

Küchenchef Rocco Carulli und sein Mann Owen Bale eröffneten dieses trendige Restaurant mit Kunstgalerie in Wynwood im Jahr 2014. Inzwischen ist das R House ein Hotspot der Szene - mit Drag-Brunch am Wochenende, eine Yas Queen Drag Race Viewing Party am Freitag und der Escandalo Party am Samstag mit Latino-Dragqueens und einer Salsa Band.

SCORE

Was einst das Mekka der schwulen Nachtclubs in South Beach war, ist inzwischen eine Pop-up Party im gesamten Großraum Miami. Wer im Score feiern will, muss auf der Website nachsehen, wo das nächste Mal gefeiert wird.

SKY BAR IM AXELBEACH

Das AxelBeach Hotel Miami befindet sich in einem historischen Art-Déco-Gebäude im Herzen von South Beach. Die von Mittwoch bis Sonntag geöffnete Sky Bar liegt im tropischen Innenhof unter Palmen und serviert Cocktails wie Granatapfel-Margarita oder einen Watermelon-Sugar-Gin-Cocktail.

TWIST

Der wohl bekannteste schwule Hotspot Miamis hält seit fast 30 Jahren die Party in South Beach am Laufen. Im zweistöckigen Nachtclub mit mehreren Bars und drei Tanzflächen erlebt man immer ein Abenteuer. DJs, Dragqueens und heiße Gogo-Tänzer sorgen hier bis in den frühen Morgen für Stimmung, ganz nach dem Motto „Never a cover, always a groove“.

Weitere Infos zu Miami als LGBTIQ*-Reiseziel findet man unter www.VisitMiamiLGBTQ.com