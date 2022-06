MIAMI: Ein Regenbogen voller Möglichkeiten

Von der ausgefallenen Kunstszene über wunderschöne Strände und eine innovative Küche, bis hin zum internationalen Nachtleben – Greater Miami and the Beaches gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten LGBTIQ*-Reisezielen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Miami

Miami steht an der Spitze der internationalen Kunst- und Kulturszene und stellt mit vielseitigen Veranstaltungen, Vorführungen und Ausstellungen die Themen und Interessen der LGBTIQ*+-Community in den Mittelpunkt. Beeindruckende Auszeichnungen wie die Aufnahme in die Top 10 der besten Gay-Destinationen von The Travel Channel (2019) und die Auszeichnung von Miami Beach bei den World Travel Awards als Nordamerikas führendes Reiseziel (2020), sind nur einige der Erfolge der letzten Jahre.

Das LGBTQ Visitor Center ist der optimale Ort, um sich über mögliche Aktivitäten zu informieren und Pläne zu schmieden. Das Besucherzentrum wurde mit dem Pink-Flamingo-Zertifikat für Gastfreundschaft ausgezeichnet und unterstützt Reisende bei der Planung von Ausflügen, der Reservierung von Hotels, Restaurants und vielem mehr.

Veranstaltungen für jede Vorliebe

Miami lockt ganzjährig mit großen LGBTIQ*-Veranstaltungen, die Besuchende nicht verpassen sollten. Ein Highlight ist der Miami Beach Pride, eine einwöchige Feier, die die Stadt belebt und mehr als 170.000 Menschen anzieht. Das Pride-Festival zeichnet sich besonders durch Auftritte bekannter Entertainer aus, darunter Adam Lambert und Gloria Estefan. Für das Festival besteht die Hauptaufgabe darin, Mittel zu sammeln, um die LGBTIQ*-Community in Südflorida mit Veranstaltungen und Programmen unterstützen zu können.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Sizzle Miami

Zu den weiteren LGBTIQ*-Events gehören:

Wynwood Pride: konzentriert sich auf Vielfalt, Aktivismus und Kultur mit Performances, Kunstinstallationen und vieles mehr.

SweetHeat Miami: von Frauen für Frauen geschaffen, unabhängig ihrer Herkunft und Identität.

Sizzle Miami: richtet sich überwiegend an die afro-amerikanische Community, wobei jeder willkommen ist.

URGE Miami Festival: eines der weltweit größten LGBTIQ*-Events und Circuit-Partys.

Winter Party: ein jährliches, einwöchiges Fest der Musik, des Tanzes und der Gemeinschaft. Alle Erlöse kommen der National Gay & Lesbian Task Force und lokalen LGBTIQ*-Organisationen zugute.

Gay8 Festival: Straßenfest in Little Havanna und das größte hispanische LGBTIQ*+-Festival in den USA.

Wo Kunst und Kultur aufeinandertreffen

Der Höhepunkt aller Kunstliebhabenden ist die Art Basel Miami Beach, die umfassendste Kunstmesse Nordamerikas, auf der über 200 weltweit führende moderne und zeitgenössische Galerien zu sehen sind.

So verwandelt sich im Dezember der gesamte Bezirk in eine Kunstmesse, auf der mehr als 20 Satellitenmessen und LGBTIQ*-freundliche Partys und Veranstaltungen stattfinden. Ebenfalls einen Besuch wert sind die folgenden Museen: Superblue, Rubell Museum, World Erotic Art Museum, Wolfsonian-Florida International University Museum, oder The Bass.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Miami

Broadway-Musicals, schräge Kabaretts, provokante Theaterstücke oder Underground-Comedy – hier kommt jeder auf seine Kosten. Interessante Stücke sind unter anderem im The Fillmore Miami Beach im Jackie Gleason Theater, im Colony Theatre, im Faena Theater, in der GableStage oder dem Actor’s Playhouse im Miracle Theatre zu sehen.

Drag Queens und ein schillerndes Nachtleben

Die Drag-Szene ist in Miami quicklebendig und seit über 30 Jahren ist die legendäre Palace Bar die führende Drag-Location. Die allseits beliebte Einrichtung bietet eine spektakuläre Show mit glamourösen Dragqueens, die den Ocean Drive in ihren ganz persönlichen Laufsteg verwandeln. Besonders beliebte Treffpunkte der Szene sind außerdem Nathan's, die Bar im schwulen Hotel Gaythering, die AxelBeach Bar und das Twist.

INFO

www.VisitMiamiLGBTQ.com