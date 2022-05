MIAMI: So feierte Sizzle das 20. Jubiläum

20 Jahre Sizzle - zum Jubiläum von einem der größten LGBTIQ*-Events für die afro-amerikanische und Latino-Community innerhalb der USA gab es gab es Partys auf einem Boot, am Pool sowie am Strand von Miami Beach. Wir haben die schönsten Fotos ...

Auf dem Programm standen neben einer Yachtparty auch zahlreiche Abendveranstaltungen in den Klubs der Stadt. Während am Sonntag zu ersten Mal in der Sizzle-Geschichte eine Party direkt am Miami Beach stattfand – die allerdings auf Grund starken Regens frühzeitig abgebrochen werden musste – wurde am Samstag Nachmittag entspannt am Pool des Marseilles Beachfront Hotels gefeiert - wo unsere Fotos entstanden.

