MIAMI: Pride im September

Der normalerweise am ersten Wochenende im April stattfindende Miami Beach Pride wird in 2021 in den September verlegt.

× Erweitern Foto: Christian Fischer Miami

Die Organisatoren wollen dafür sorgen, dass die Teilnehmenden in einem sicheren Umfeld feiern können. Zudem werden alle Veranstaltungen entsprechend geltenden Vorschriften geplant, etwa mit Desinfektionsstationen, Maskenpflicht, Temperaturkontrollen sowie mehr Outdoor-Events, größeren Zelten und dem Ermöglichen von mehr bargeldlosen Zahlungen. Eine neue Website soll als interaktive Plattform für exklusive Inhalte, Programminfos und zur Förderung von Initiativen innerhalb der LGBT-Community dienen. Das Miami Beach Pride Festival wird somit vom 10. bis 19. September stattfinden.

www.miamibeachpride.com