MIAMI: Bereit für den Rainbow Spring

Mit dem Rainbow Spring feiert Miami zwischen Ende Februar und 30. Juni seine Diversität mit zahlreichen Veranstaltungen und Festivals - darunter dem Winter Party Festival sowie Miami Beach Pride.

Das jährliche LGBTIQ*-Programm, das nun schon im dritten Jahr stattfindet, wächst weiter und bietet queeren Besuchern eine dynamische Palette einzigartiger Programme und Angebote. In diesem Jahr arbeitet das Tourismusbüro vom Greater Miami und Miami Beach (GMCVB) erneut mit dem langjährigen Partner Expedia zusammen und erweitert die internationale Reichweite des Programms durch eine neue Partnerschaft mit Booking.com.

× Erweitern Foto: GMCVB Miami

Vielfältige Erlebnisse

„Greater Miami und Miami Beach sind stolz darauf, das ganze Jahr über ein attraktives Reiseziel für LGBTQ+ Reisende zu sein“, sagte Dan Rios, GMCVB's Director of LGBTQ+ Tourism Marketing. „Mit Rainbow Spring bieten wir weiterhin bunte und vielfältige Erlebnisse an, damit sich unsere LGBTQ+-Besucher gesehen, gefeiert und repräsentiert fühlen.“

In den vergangenen Jahren hat die Partnerschaft des GMCVB mit Expedia dem Rainbow Spring Programm zu einem bemerkenswerten Wachstum verholfen. Insgesamt wurden 27.8000 Zimmernächte generiert, was einer Steigerung von 3,3 % gegenüber 2023 entspricht, sowie 17,2 Millionen Dollar an Bruttobuchungen, was ein beeindruckendes Wachstum von 18,6 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Durch die Partnerschaft mit Booking.com wird das umfangreiche internationale Netzwerk der Plattform genutzt, um Reisende mit maßgeschneiderten Angeboten und exklusiven Erlebnissen in Miami und Miami Beach zu versorgen und sicherzustellen, dass ein noch breiteres Publikum alles entdecken kann, was die Destination zu bieten hat. Die Buchungen für das Programm sind seit dem 3. Februar möglich.

× Erweitern Foto: GMCVB Miami

Umfassende LGBTIQ*-Informationen und exklusive Angebote findet man auf der Website des Programms unter RainbowSpring.com. Auf der Internetseite werden weiterhin Sonderrabatte für Hotels, Restaurants und Attraktionen angeboten, während gleichzeitig eine Vielzahl von LGBTIQ*-Erlebnissen und -Veranstaltungen vorgestellt werden. Zu den zahlreichen Angeboten gehören unter anderem Live-Musik, Karaoke, Quizabende, Bingo, Martini-Abende und Sportveranstaltungen.

Volles Programm

Der Großraum Miami und Miami Beach ist das ganze Jahr über voll von LGBTIQ*-Erlebnissen, so auch in diesem Frühling mit einer Reihe aufregender Veranstaltungen für alle Mitglieder der Community, wie zum Beispiel:

Winter Party Festival (26. Februar - 4. März): Dieses jährliche Queer-Musikspektakel vereint die LGBTIQ*-Community in einer Feier der Vielfalt und Einheit im Großraum Miami und Miami Beach.

Dieses jährliche Queer-Musikspektakel vereint die LGBTIQ*-Community in einer Feier der Vielfalt und Einheit im Großraum Miami und Miami Beach. Miami Beach Pride (27. März - 6. April): Zehn Tage lang finden nonstop Veranstaltungen statt, die von Rooftop-Filmen bis hin zu Pool-Partys und VIP-Erlebnissen reichen.

Zehn Tage lang finden nonstop Veranstaltungen statt, die von Rooftop-Filmen bis hin zu Pool-Partys und VIP-Erlebnissen reichen. OUTshine LGBTQ+ Film Festival (17.-24. April): Ein erstklassiges Festival, das Filme von aufstrebenden und etablierten LGBTIQ*-Filmemachern präsentiert.

Ein erstklassiges Festival, das Filme von aufstrebenden und etablierten LGBTIQ*-Filmemachern präsentiert. SweetHeat (13.-19. Mai): Eine beliebte Pride-Feier von Frauen für Frauen, mit Veranstaltungen in South Beach, Wynwood und Downtown Miami.

Eine beliebte Pride-Feier von Frauen für Frauen, mit Veranstaltungen in South Beach, Wynwood und Downtown Miami. Miami Beach Pride Concert (31. Mai & 1. Juni): Eine Veranstaltung zur Begrüßung des Pride-Monats Juni mit Live-DJs, Bühnenauftritten und einer Lichtprojektion auf dem Ocean Drive.

× Erweitern Foto: gaythering.com Hotel Gaythering Miami

Besucher können auch eine Vielzahl von LGBTIQ*-geführten Restaurants besuchen. Das Phuc Yeah, ein asiatisches Fusionsrestaurant, zeichnet sich durch queere Akzente und besondere Angebote wie den „Say Gay“-Cocktail aus - eine würzige Variante einer Mezcal-Margarita. Palace Bar & Restaurant und R House bieten neben landesweit bekannten Speisen und Unterhaltungsangeboten auch schillernde Drag-Performances. Das Tam Tam bietet einzigartige vietnamesische Gerichte mit kräftigen Aromen, während das Bakalo seine Gäste auf eine authentische griechische kulinarische Reise mitnimmt. Als Unterkunft bietet sich das in schwulem Besitz befindliche Hotel Gaythering an, dessen Bar zu den beliebten Szenetreffpunkten gilt und täglich Events wie Karaoke, Bingo, Trivia Night oder Drag Race-Viewing bietet.

www.rainbowspring.com