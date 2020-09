KREUZFAHRTEN: Volle Fahrt voraus?

Während ein Beginn der Kreuzfahrt-Saison durch Mittelmeer und Karibik für viele Reedereien noch nicht abzusehen ist, haben Flusskreuzfahrtveranstalter wie Nicko Cruises die ersten Touren wieder im Programm – und neue Regeln zur Sicherheit der Passagiere eingeführt.

Seit Juni fährt sie wieder. Die Flotte des Flusskreuzfahrt-Spezialisten Nicko Cruises hat als eine der Ersten ihr Reiseprogramm für 2020 wieder gestartet. Nach Fahrten auf Rhein und Mosel stehen für Sommer und Herbst auch Routen von Passau nach Budapest, von Lyon nach Arles, von Paris in die Normandie oder Fahrten auf dem Douro in Portugal und dem Nil in Ägypten auf dem Programm.

× Erweitern Foto: Nicko Cruises Nicko Cruises

Urlaub? Aber sicher!

Der Veranstalter setzt dabei auf ein umfangreiches Sicherheitskonzept, um den Gästen ein entsprechend angenehmes Reiseerlebnis bieten zu können. Unter dem Motto „Urlaub? Aber sicher!“ wurden hygienische Standards noch einmal verschärft und umfassende Infektionspräventionsmaßnahmen getroffen. So erhalten alle Gäste mit den Reiseunterlagen einen Infektionsschutz-Fragebogen, den sie zur Einschiffung mitbringen müssen. Bevor die Gäste an Bord gehen, erfolgt eine Fiebermessung mit einem kontaktlosen Infrarot-Fiebermessgerät. Zudem soll für alle Gäste ein kostenfreier Antikörper-Schnelltest bereitgestellt werden. Anhand aller verfügbaren Informationen erteilt ein Bordarzt die Erlaubnis zum Boarding.

Neues Hygienekonzept

Bereits bestehende Hygienevorkehrungen wurden durch zusätzliche prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen ausgebaut. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung weiterer Desinfektionsgeräte und -mittel mit viruzider Wirkung, zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionszyklen in den Kabinen sowie der öffentlichen Bereiche auf dem gesamten Schiff.

Auf einigen Schiffen sind, sofern aufgrund von baulichen Gegebenheiten möglich, Wegweiser für Einbahnstraßensysteme angebracht, wenn an bestimmten Stellen zu wenig Raum für den vorgeschriebenen Mindestabstand ist.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Nicko Cruises

Kein Buffet

Alle Mahlzeiten an Bord finden entweder in zwei Tischzeiten statt oder werden in unterschiedlichen Räumen angeboten. Im Restaurant und Salon wurden Tische und Sitzmöbel reduziert bzw. Trennschirme angebracht, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Das Servicepersonal in Restaurant, Bar und Salon trägt Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe, Buffets zur Selbstbedienung wurden gestrichen und es wird à la carte serviert.

× Erweitern Foto: Nicko Cruises Nicko Cruises

Weniger Passagiere

In den kommenden Monaten werden die Schiffe von Nicko Cruises nicht mit voller Auslastung fahren – auch das schafft mehr Platz und Abstand in den öffentlichen Räumen. Zum Schutz aller Gäste während der Reise erfolgt ein tägliches Fiebermessen mit kontaktlosem Infrarot-Fiebermessgerät. Für die Laufwege an Bord werden die Gäste gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Während der Landausflüge ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in den Bussen Pflicht. Auch hier gibt es kleinere Gruppen, deren Teilnehmer mit Sennheiser-Audiogeräten ausgestattet werden, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

www.nicko-cruises.de