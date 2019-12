Fjorde im Winter

Stilecht nach Norwegen reisen macht man am besten von der Seeseite her, vorbei an der zerklüfteten Küste der Schären.

Also: Ab nach Aalborg in Dänemark und dort vom Flughafen weiter per Auto Richtung Hirtshals, um die Fähre nach Norwegen zu besteigen. Fjordline hat ihre Flotte auf den neusten Stand gebracht, und von Buffetreichhaltigkeit bis Kabinenausstattung bleibt eigentlich nichts zu wünschen übrig.

Foto: pixabay.com Norwegen

Eine Kabine kann mit bis zu vier Personen gebucht werden, sie bietet einen angenehmen Komfort von den Betten bis zur Nasszelle. In der Nacht geht es über Stavanger ins norwegische Bergen: Weltkulturerbe durch die alte Hafenfront mit ihren historischen Holzhäusern. Nach einem kurzen Stadtbummel und einer Fahrt mit der berühmten Einschienenbahn auf den Aussichtspunkt der Stadt geht es per Schnellfähre vom Hafen weiter ins winterliche Fjordnorwegen. Kleine Städte und beschauliche Landstriche wie Rosendal, Eidfjord oder Fosset am Hardangerfjord bieten wunderbare Augenblicke und laden zu Wanderungen durch die ursprüngliche Natur ein. Gerade in den Wintermonaten erhascht man immer wieder atemberaubende Aussichten.

Foto: Christian Fischer Norwegen

Aktivitäten wie Schneeschuhwandern und Langlauf halten fit und bringen pure Energie für Körper und Geist: Vorbei an kleinen romantischen Wasserfällen und tiefen Schluchten schaltet man hier ab vom Stress des Alltags. Gekrönt wird das im Königreich Norwegen noch durch die unglaubliche Gastfreundschaft der Einheimischen. Mit einem HEI HEI öffnen sich die Herzen der Menschen. Ungewohnt ob der gesellschaftlichen Lage zu Hause in Deutschland, ein umso schönerer Moment der Herzlichkeit. Am besten ist das im Winter nach einem langen Tagesausflug am prasselnden Kamin zu erleben, wo man die Eindrücke des Tages Revue passieren lässt und sie bei einem Glas Wein oder Øl (Bier) mit anderen teilt. Norwegen ist auch im nordischen Winter eine Reise wert.

INFO

www.fjordline.com

www.visitnorway.com

www.fjordnorway.com

www.visitbergen.com