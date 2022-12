ÖSTERREICH: Create Your Stay

Im Herzen der Tiroler Alpen öffnete im Sommer das bereits zehnte Hotel der familiengeführten Marke Harry’s Home.

Zur Eröffnung begrüßte der Inhaber Harald Ultsch mit seiner Familie rund 200 Gäste einschließlich Vertretern aus Medien, Sport, Wirtschaft und Politik, darunter den Telfer Bürgermeister Christian Härting. Harry’s Home richtet sich an die individuellen Wünsche der Gäste, die ihren Aufenthalt selbst nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen können. Das Haus in Telfs besitzt über neunzig geräumige Studios und Apartments, deren Einrichtung rustikalen Charme mit modernem Flair verbindet. Besucher haben fünf verschiedene Zimmertypen zur Auswahl. Zusatzleistungen wie etwa ein Parkplatz mit E-Auto-Ladestation sind bei der Buchung wählbar. Auf Nachhaltigkeit wird hier großer Wert gelegt – das Haus wurde zur Eröffnung mit dem österreichischen Umweltzertifikat und dem europäischen Ecolabel ausgezeichnet.

Vielfalt der Region

„Create Your Stay“ ist auch eine passende Beschreibung für die Vielzahl der Möglichkeiten, die die Region bietet. Im Sommer ist das Hotel ein guter Ausgangspunkt für viele Wanderungen und Radtouren. Wer es gerne bequemer mag und das Alpenpanorama ohne viel Bewegung genießen möchte, kann mit der Rangger Köpfl-Bergbahn zu einem herrlichen Aussichtspunkt gelangen. Im Winter können Skifahrer auf den Pisten von Kühtai, Axamer Linzum und Erwahlderl Alm sich den Wind an den Ohren vorbeisausen lassen. Sportfreunde finden in nur ein paar Minuten Entfernung eine Kletterhalle, ein Schwimmbad mit Sauna, und ein Sportzentrum, das Sportarten von Minigolf bis Eishockey anbietet. Wer stattdessen in der Stadt bummeln möchte, kann das im nahe gelegenen Innsbruck tun, das man in zwanzig Minuten mit dem Auto oder einer halbstündigen Zugfahrt leicht erreicht.

