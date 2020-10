ÖSTERREICH: Hip am Hochkönig

×

Die im Salzburger Land gelegene Region um den knapp 3.000 Meter hohen Hochkönig gehört zu den schönsten Wander- und Skigebieten in Österreich. Wer dabei auf eine hippe Unterkunft nicht verzichten will, ist im Adults-only-Hotel Sepp genau richtig.

Ein silberner Airstream-Wohnwagen als Sauna, Frühstück bis 13 Uhr, die Zimmer mit Großleinwand und Beamer für die abendliche TV-Unterhaltung bzw. einem eigenem Fahrrad- und Skiparkplatz - das Hotel Sepp im Österreichischen Dörfchen Maria Alm hat wenig mit den anderen Hotels der Region gemeinsam. Frei nach dem Motto „Luxury with a twist“ setzt das Adults-only-Hotel (ab 21) auf ein hippes Hotelkonzept, das man im urbanen Raum inzwischen häufig trifft und das hier quasi einen Transfer in den alpinen Kontext erfährt.

Region ist Trumpf

Das 2018 eröffnete Hotel zeichnet sich durch seinen architektonischen Mix aus Tradition und Moderne aus. Naturbelassendes Holz in den insgesamt 40 Zimmern und das im alpinen Stil anmutende Holzhaus steht im Kontrast zum benachbarten Glashaus mit seiner großen Dachterrasse, dem darauf befindlichen, teiltransparenten Infinitypool und der wohl einzigartigen Airstream-Sauna. Einen großen Wert legt man auf Kooperationen mit regionalen Unternehmen. Neben einem eigens von der österreichischen Traditionsbrauerei Gösser produziertem Bier gibt es https://www.hochkoenig.at/ an der Bar des Sepp auch den auf nahe gelegenen Grünegg Alm destillierten Highking Gin mit seiner deutlichen Wacholder- und Heunote. Österreichs Promi-Winzer Leo Hillinger arbeitet ebenfalls mit der Eder Collection zusammen, zu der auch das Sepp gehört und statt Lederhosen hat die Trachtenmanufaktur Meindl die Sofaecke der Leder-Lounge bezogen.

Frühstück bis zum Abwinken

Auf dem „Dachboden“, der gleichermaßen als Rezeption, Lounge, Bar und Restaurant dient, wird das im Zimmerpreis stets enthaltende Frühstück bzw. ein Brunch täglich bis 13 Uhr serviert und den Gästen steht frei, dieses auch mehrmals – etwa vor und nach einer morgendlichen Aktivität – zu nutzen. Am Abend serviert man von der Show-Küche des Dachbodens ein täglich wechselndes, mehrgängiges Menü mit regionalen oder asiatischen Gerichten.

Zahlreiche Aktivitäten

Der am Fuße des Steinernen Meeres und dem Hochkönig gelegene Urlaubsort Maria Alm liegt etwa eine Stunde von Salzburg entfernt und ist ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region - egal ob zu Fuß, mit dem Mountain- oder E-Bike. Im Winter sorgen 120 Pistenkilometer für ein abwechslungsreiches Skivergnügen, daneben findet man 30 Kilometer Langlaufloipen, beleuchtete Rodelbahnen sowie zahlreiche romanische Winterwanderwege. Zu den absoluten Winter-Highlights gehört die Königstour, die mit ihren 35 Pistenkilometern, sechs Gipfeln und 7.500 Höhenmetern zu den schönsten Skirouten der Alpen zählt und die man nur wenige Meter vom Hotel Sepp entfernt in Maria Alm beginnen kann.

