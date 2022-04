ÖSTERREICH: Prunk & Pride

Ob Lustschloss, Mozartkugel oder Festspiele – als UNESCO-Weltkulturerbe gehört Salzburg zu den sehenswertesten Städten im Alpenraum und bietet auch für homosexuelle Paare eine Hochzeit im „schönsten Trauungssaal der Welt“.

Es war ein Skandal, wie ihn Österreich bis dahin noch nicht erlebt hatte. Erzherzog Ludwig Viktor Joseph Anton von Österreich, jüngster Bruder des Kaisers Franz Joseph I. und in der Wiener Gesellschaft besser bekannt als Luziwuzi, konnte seine Vorliebe für das gleiche Geschlecht kaum verbergen. Als Stammgast im Centralbad, das heute als schwule Sauna unter dem Namen Kaiserbründl bekannt ist, stellte er gerne dem ein oder anderen Herrn nach und fing sich im Jahr 1868 dabei eine Ohrfeige ein. Der Kaiser, ob dieser Geschichte empört, schickte seinen Bruder daraufhin in die Verbannung auf das bei Salzburg gelegene Schloss Kleßheim. So sehr die Wiener und vor allem Schwägerin Elisabeth „Sisi“ die spitze Zunge und Intrigen von Luziwuzi hassten, so schnell eroberte er dank großzügiger Spenden und gesellschaftlichem Engagement, etwa als Schirmherr des Salzburger Kunstvereins, die Herzen der Salzburger. Seiner homosexuellen Neigung ging der Erzherzog aber auch in der Verbannung nach, sei es auf rauschenden Festen auf Schloss Kleßheim oder bei Treffen mit den in Salzburg stationierten Soldaten. „Man erzählt sich die Anekdote, dass der Erzherzog häufig Offiziere zum Baden einlud, ihnen in den Umkleidekabinen dann aber keine Badehosen bereitlegte. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als nackt zu baden“, erzählt Roman. Der 53-jährige Österreicher ist staatlich geprüfter Austria Guide und ist nicht nur Experte, wenn es um Salzburg und sein Heimatland geht, sondern zudem ein großartiger Geschichtenerzähler, der neben Führungen mit Schwerpunkten wie Kultur oder Drehorten des Filmklassikers „The Sound of Music“ auch eine queere Stadttour durch Salzburg und Umgebung anbietet.

Queer durch Salzburg

Seine Tour startet Roman für gewöhnlich im Garten von Schloss Mirabell, „der Welt schönstem Cruising-Ort“, wie er lachend meint. Das im Jahr 1606 von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau für seine Geliebte Salome Alt und deren trotz Zölibat gezeugten 15 Kinder erbaute Schloss beherbergt heute die Amtsräume des Salzburger Bürgermeisters. Der Marmorsaal, in dem schon Wolfgang Amadeus Mozart musizierte, gehört zu einem der schönsten Trauungssäle der Welt. „Hier fanden schon etliche schwule und lesbische Verpartnerungen statt“, so Roman. Der barocke Garten diente zudem als Kulisse für das Hollywood-Musical „The Sound of Music“. In dem Film aus dem Jahr 1965 tanzen Julie Andrews als Maria und die Trapp-Kinder um den großen Pegasusbrunnen und trällern ihr legendäres „Do Re Mi“. Romans Lieblingsort ist jedoch das versteckt liegende Heckentheater, in dem auch heute noch Aufführungen stattfinden und in dessen Eingangsbereich sich ein Gedicht des in Salzburg geborenen Expressionisten Georg Trakl befindet, der sich wohl gerne im Mirabellgarten aufhielt und dessen Liebesleben im Dunkeln liegt.

CSD im September

Mit ihren 150.000 Einwohnern hat die Stadt eine für ihre Größe recht aktive LGBTIQ*-Szene - auch durch diese bietet Roman eine nächtliche Tour an. Neben dem queeren Verein HOSI (Homosexuelle Initiative), der in seinen Räumen samstags einen Barbetrieb hat, sind vor allem die Bars Mexxx und Dark Eagle Treffpunkte der Szene, die beide in der Salzburger Neustadt liegen. Während im Mexx eher Klubatmosphäre herrscht, ist das für Fetischfreunde gedachte Dark Eagle eher eine Art Kneipe mit angeschlossenen Kellerräumen. Zu den größten Events des Jahres zählen während Nicht-Corona-Zeiten das viermal jährlich stattfindende HOSI-Fest, die Lange Nacht der Vielfalt sowie der CSD Salzburg, der in diesem Jahr vom 2. bis 4. September stattfinden wird.

INFO

www.salzburg.info

www.gaysalzburg.at

HOTEL

Direkt am Hauptbahnhof gelegen, ist das arte Salzburg ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung von Altstadt und Szene. Das Mitte 2019 eröffnete Haus gehört zu den höchsten Gebäuden der Stadt und bietet daher außergewöhnliche Perspektiven auf Salzburg. Besonders von der Bar im obersten Stockwerk hat man beim Frühstück oder abendlichen Cocktail eine grandiose Aussicht auf Stadt- und Bergpanorama. www.arte-salzburg.at

TIPP

Der zertifizierte Austria Guide Roman Forisch bietet thematische Führungen in und um Salzburg an, etwa mit dem Schwerpunkt LGBT, The Sound of Music und vieles anderes. www.gay.austria-guides.eu

TERMIN

Love is in the Air – so lautet das Motto des Salzburger CSD, der vom 3. bis 5. September stattfindet. Auf dem Programm stehen eine Queer Night in der Mexxx Bar, eine Fetish Night im Dark Eagle, eine queere Stadtführung sowie ein CSD Walk mit Musik. www.hosi.or.at