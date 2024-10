OSAKA: So feierte die japanische Metropole ihren Pride

Tausende Menschen kamen in Japans zweitgrößter Stadt zusammen, um die Osaka Rainbow Festa zu feiern.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Osaka Pride

Neben einem Pride Festival im zentral gelegenen Ogimachi Park, das an zwei Tagen ein buntes Bühnenprogramm sowie zahlreiche Infostände von Unternehmen und LGBTIQ*-Organisationen bot, zog am Sonntag Mittag eine Parade durch die Straßen rund um den Park. An der Parade nahm ebenfalls eine große Delegation der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) teil, die an den Tagen vor der Rainbow Festa ihre 41. Internationale Konferenz abhielt.

Hier unsere Fotos:

Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl

Mehr Infos zu Osaka als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel unter https://visitgayosaka.com