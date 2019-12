JAPAN: Entdecke Osaka!

– ANZEIGE –

Japans Handelsmetropole ist bekannt für ihre Küche und Sehenswürdigkeiten wie die Burg Ōsaka den Aussichtsturm Tsūtenkaku oder den Freizeitpark Universal Studios Japan. Mit über 100 Bars findet sich hier auch Japans zweitgrößte LGBTIQ*-Szene, die es locker mit der von Tokio aufnimmt.

Vor allem die gute Anbindung an den internationalen Flugverkehr machen Osaka zu einer echten Alternative zu Tokio. Vor allem die Nähe zur knapp 60 Kilometer entfernten Kaiserstadt Kyoto mit ihren zahlreichen Tempeln machen Osaka zu einem idealen Startpunkt einer Reise durch Japan.

Zudem macht es durchaus Sinn, ein paar Tage in der Millionenmetropole zu verbringen. Die Burg Ōsaka ist eine von Japans berühmtesten Burgen und blickt auf eine lange Geschichte seit dem 16. Jahrhundert zurück. Neben dem Großaquarium Kaiyūkan, in dem unter anderen Walhaie zu sehen sind, gehören auch der Aussichtsturm Tsūtenkaku sowie die Universal Studios Japan zu den Sehenswürdigkeiten. Zudem gilt Osaka als kulinarische Hauptstadt Japans. Ob Sterne-Restaurants oder Street Food: wer hierher kommt, kann sich einen guten Überblick über die japanische Gastroszene machen. Vor allem ein Besuch des Stadtteils Dotonbori rund um die U-Bahnstation Namba kann man Gerichte wie etwa Takoyaki, kleine gebratene Mehlteigbällchen mit Oktopus oder Kushikatasu – im Panier­mehl frittierte Fleisch-, Fisch- und Gemüse-Spießchen, probieren.

Schwules Mekka

Dass die Stadt auch für LGBTIQ*-Touristen aus aller Welt interessant ist, weiß das Osaka Convention & Visitors Bureau, das ebenso wie die Japan Tourism Authority ganz gezielt für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender wirbt. Osaka hat nach Tokio die zweitgrößte Schwulenszene Japans. Hier gibt es mehr als 100 Schwulenbars, die sich über insgesamt 3 Stadtteile verteilen: Kita (Doyama), Minami (Namba) und Shin Sekai. Der Bezirk Doyama ist vergleichbar mit Tokios Shinjuku 2chome, wo sich zahlreiche Szenebars, Klubs, Erotik-Shops und Saunen befinden. An den Wochenenden finden in den Klubs Themenpartys mit Dragqueens, Gogo-Tänzern und DJs statt. In den Bezirken Shin Sekai und Minami trifft man in den dortigen Klubs und Bars vor allem auf Gäste mittleren Alters und darüber. Osakas LGBTIQ*-Szene gilt als besonders Innovativ. Bereits 1950 eröffnete im Stadtteil Nishinari das Takeonoya Ryokan, das als Ursprung des japanischen „Cruising Spots“ wurde. Auch Japans erste Dragqueen-Party „Diamonds Are Forever“ hat ihren Ursprung in Osaka, wo sie 1989 zum ersten Mal stattfand. Mit „Diva Japan“ fand in Osaka 1999 erstmals ein Treffen japanischer Dragqueens statt und zur gleichen Zeit wurde im Stadtteil Doyama ein Zentrum zur HIV-Prävention für schwule und bisexuelle Männer gegründet. Osakas Lesbenszene feiert auf regelmäßigen Partys oder trifft sich einer von etwa zehn vorhandenen Bars. Einen guten Überblick über Osakas LGBTIQ*-Szene gibt eine neue, von der Japan Tourism Agency unterstütze Website Japan Rainbow Night Out. Jeweils im Januar findet in Osaka zudem Japans größtes Gay Event NUDE statt, zu dem etwa 1000 Männer vor allem aus Japan und Asien anreisen.

INFO

Alle Infos rund um Osaka gibt es auf www.osaka-info.jp

Einen guten Überblick über die LGBTIQ*-Szene von Osaka findet man auf www.rainbownightout.jp

TIPP

Der LGBTIQ*-Reisespezialist Out Asia Travel bietet neben Rundreisen durch Japan auch eine Tour durch die Szene von Osaka an. www.outasiatravel.com