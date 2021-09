PERU: Zeitreise

×

Im Luxuszug nach Machu Picchu: Der Belmond Hiram Bingham versetzt seine Passagiere zurück in ein Reiseerlebnis aus den 1920er-Jahren.

× Erweitern Foto: belmond.com Belmond Hiram Bingham

Sie gilt als eines der neuen sieben Weltwunder und gehört seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe: Die hoch in den peruanischen Anden gelegene Zitadelle Machu Picchu ist die wohl bekannteste Hinterlassenschaft des Inka-Reiches. Wer die sagenumwobene Ruinenstadt sehen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder man unternimmt eine viertägige Wanderung über den Inka-Trail, der sich vom Ufer des Rio Urubamba bis hinauf auf über 4.000 Meter windet, oder man fährt auf einer Bahnstrecke, die von der einstigen Inka-Hauptstadt Cusco bis nach Machu Picchu führt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Peru Machu Picchu

Glamour der 1920er-Jahre

Der nach dem amerikanischen Archäologen und Machu-Picchu-Wiederentdecker Hiram Bingham benannte Zug der Luxusreisemarke Belmond gehört sicher zu einer der angenehmsten Varianten, die knapp vierstündige Reise auf der Schiene zu absolvieren. Mit ihrer markanten blau-goldenen Farbgebung heben sich die Waggons von der üppig grünen Landschaft entlang der Bahnstrecke ab. Innen lassen die Salonwagen im Pullman-Stil mit edlen Hölzern, wertvollen Stoffen und glänzenden Armaturen den Glamour der 1920er-Jahre wieder aufleben.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Belmond

Livemusik & Andenküche

Auf der Fahrt von Cusco nach Machu Picchu zwängt sich der Zug durch grüne Täler und durchquert das fruchtbare Heilige Tal der Inka. Von einem Panoramawagen mit Außenplattform lässt sich die Szenerie der von Schnee bedeckten Andengipfel ganz unmittelbar erleben. Mit folkloristischer Livemusik und einem Aperitif im Barwagen startet die Reise stimmungsvoll, bevor in den Salonwagen ein mehrgängiges Mittagessen mit peruanischer Gourmetküche serviert wird. Nach der Ankunft werden die Passagiere vom Bahnhof mit Bussen zum Eingang der Zitadelle gebracht. Bei der Rückfahrt am Abend sorgen Abendessen und Cocktailkreationen der Barmannschaft für eine entspannte Atmosphäre.

× Erweitern Foto: belmond.com Belmond

Mit Belmond durch Peru

Eine einmalige Gelegenheit, Machu Picchu bei Sonnenaufgang zu erleben, ergibt sich für alle, die eine oder mehrere Nächte in der Belmond Sanctuary Lodge verbringen, statt am gleichen Tag mit dem Zug zurückzufahren. Als einziges Hotel, das direkt am Eingang zur Zitadelle liegt, haben dessen Gäste die Chance, schon am frühen Morgen als erste auf dem Gelände zu sein. Mit den in alten Klosteranlagen in Cusco befindlichen Luxushotels Monasterio und Palacio Nazarenas, der im Heilgen Tal der Inkas gelegenen Lodge Rio Sagrado sowie dem Hotel Miraflores Park in Perus Hauptstadt Lima bietet Belmond neben der Zugfahrt mit dem Hiram Bingham und dem Andean Explorer (von Cusco zum Titicacasee) ein ebenso luxuriöses Reiseerlebnis jenseits der Bahnstrecken an.

www.belmond.com