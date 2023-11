PINK ALPINE: Winter-Highlights für LGBTQ-Urlauber

Authentische Erlebnisse und Entschleunigung draußen in der Natur - diese zwei Trends sind auch für die Reisen von Pink Alpine entscheidend. Die geführten Kleingruppenreisen werden vom Veranstalter Pink Alpine eigens entwickelt und durchgeführt.

Der sanfte Schneesport immer beliebter

Was sich in den Vorjahren abzeichnete beeinflußt das Reise- und Tourenangebot von Pink Alpine im nächsten Winter noch stärker: Langlauf und Winterwandern liegen im Trend. Darum werden Kurse für Einsteiger im Langlauf, Winterwandern und Schneeschuhwandern angeboten. Die ersten Schritte in der Spur durch den Tiefschnee oder die ersten Züge in der Loipe werden dank professioneller Guides und der Ausrüstung, die bequem gemietet werden kann, von Beginn weg sorgenlos und bereichernd. Der Einstieg in neue Winteraktivitäten wird so noch einfacher. Aber auch für routiniertere Wintersportler bietet Pink Alpine in Lappland und im Engadin oder Goms die ideale Plattform, um mit Gleichgesinnten Männern die Natur und den Schnee zu genießen. Die Kunden von Pink Alpine suchen die Ruhe und Entschleunigung im Schnee, was beim Langlaufen oder Wandern garantiert ist.

Die Arktis auf Schneeschuhen erkunden

Erstmals im Reiseprogramm ist ein Schneeschuhtrekking, das durch Finnisch-Lappland von Hütte zu Hütte im Kilpisjärvi-Wildnisgebiet führt. Es ist die Heimat von Rentieren, Füchsen, Schneehühner, und sogar Polarfüchsen. Die Teilnehmer erwartet eine körperliche Herausforderung aber auch magische Momente mit Weitblick auf die offene Arktis. Schnee- und Polarerfahrung sind hier garantiert.

Das gesamte Programm von Pink Alpine, das über Silvester auch eine queere Gruppenreise nach Sri Lanka beinhaltet, gibt es auf www.pinkalpine.lgbt