PINK LAKE LGBTQ* Festival 2024: Bis April bereits über 70% der Tickets verkauft!

Ein Klassiker unter den Top-Szenetreffs und bereits seit vielen Jahren das absolutes Highlight der Event-Saison am spektakulären Wörthersee ist das Pink Lake LGBTQ* Festival vom 29. August bis zum 01. September 2024 in Pörtschach.

Viele (Stamm-)Gäste des Festivals nutzen daher inzwischen die ganze Pink Lake-Woche und auch die Tage danach, um die Region ganz entspannt zu genießen. Viele der rund 30 Pink Lake Partnerbetriebe bieten rund um das Festival attraktive Aktionen und Packages an! Es lohnt sich auch daher regelmäßig auf pinklake.at reinzuzuschauen.

× Erweitern Foto: Hofbauer/Kidizin Sane - Pink Lake Pink Lake

Programm

Bereits am Dienstag, den 27. August lädt das bei den Pink Lake Gästen so beliebte „s´Wirtshaus zum Constantin“ zur Einstimmung auf das Festival zum feuchtfröhlichen Stammtisch.

Der offizielle Check-In für das Pink Lake Festival am Monte-Carlo-Platz startet bereits am Mittwoch, 28.08. von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Alle Festivalgäste (mit Festival-Armband) haben ab dann ebenfalls freien Eintritt ins Promenadenbad und auf die Pink Lake Blumeninsel. Die vom türkisblauen Wasser umgebene „Pink Island“, mit chilliger Liegewiese, sanftem DJ-Lounge-Sound, leckeren Snacks & Drinks sowie einem breiten Wassersportangebot, ist die perfekte Location um an allen 5 Tagen für die Abend-Events neue Energie zu tanken. Am Mittwochabend ab 20:00 Uhr begrüßt das Drag-Duo Klara Mydia und Syphia Lis von Queerinthia die Gäste zur frech-fröhlichen Quiz-Night im Palmenrestaurant des renommierten Parkhotel Pörtschach.

Die berühmte „Party-Trilogie“ des Festivals startet dann am Donnerstag, 29. August.

Um 18:00 Uhr öffnet die „Pinke Almrausch Wies´n“ (bei freiem Eintritt für alle) im stimmungsvollen Schlossgarten des Schloss Hotels Leonstain. Ein breites Getränke-Angebot und üppiges Buffet sorgen für das leibliche Wohl der Gäste und Schlagerstar Johann Rosenhammer für die richtige Stimmung dazu.

× Erweitern Foto: Pink Lake Johan Rosenhammer Johan Rosenhammer

Ab 21:00 Uhr öffnen sich die Tore zum Schloss-Innenhof, wo die Chaos-Partyband und Live-DJs die „Almdudler Almrausch-Party“ wieder zum Beben bringen werden. Sexy Dirndl und zünftige Lederhosen (von klassisch bis extravagant) sind hier immer der richtige und gern gesehene Dress-Code, aber natürlich kein Muss.

Am Freitag, 30. August, trifft sich die schillernde Party-Community zur DUREX Clubnight in der einzigartigen Retro-Industrial Design Location „Fabrik“. Am Pult regieren in dieser Nacht die Drag Race Germany Gewinnerin Pandora Nox und DJane Katy Bähm! Ein kostenloser Shuttle-Bus Service bringt die Gäste ab 20:45 Uhr von Pörtschach zur knapp 4 km entfernten FABRIK und pendelt dann die ganze Nacht.

× Erweitern Foto: Pink Lake Katy Bähm Katy Bähm

Weiteres Highlight des Pink Lake LGBTQ* Festivals ist die „Boat Cruise Party“ am Samstag, 31. August. Drei Schiffe aus der Flotte der Wörthersee-Schifffahrt werden mit den Live-DJs an Bord zu stimmungsgeladenen Partyzonen mitten auf dem See! Zum anschließenden Landgang ziehen alle Matrosen & Matrosinnen zur After Cruise Party im Lake´s Hotel und Feiern bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Für das Festival sind noch einige Unterkünfte in allen fast Kategorien frei, aber nur noch eine begrenzte Menge an buchbaren Kombi-Tickets. Daher jetzt schnell zugreifen! TICKETS gibt’s auf der offiziellen Festival-Website.

Das aktuelle Festival-Programm findet man auf www.pinklake.at

Mehr Pink Lake LGBTQ* Festival 2024 News & Updates gibt’s auf Facebook und Instagram.