Pink Lake LGBTQ*-Festival 2023 - See you am See!

Absolutes Highlight der Event-Saison am einzigartigen Wörthersee: das Pink Lake Festival findet vom 24. bis 27. August 2023 in Pörtschach statt.

× Erweitern Foto: Hofbauer / KidizinSane Pink Lake

Der Wörthersee in Kärnten entwickelt sich mit Veranstaltungen wie den „See.Ess.Spielen“ (www.see-ess-spiele.com), dem Yoga-Festival „Namaste am See“ (www.yoga.woerthersee.com) oder dem „Krimifest Kärnten“ (www.krimifest-kaernten.at) auch für Gäste aus der Community mittlerweile das ganze Jahr über zum attraktiven Reiseziel.

Der Top-Szenetreff ist und bleibt aber das Pink Lake LGBTQ* Festival. Viele Gäste des Festivals nutzen inzwischen die ganze Pink Lake-Woche und die Tage danach, um die Region ganz entspannt zu genießen. Daher wird das Angebot vor und nach dem Festival ebenfalls kontinuierlich erweitert. Viele der rund 30 Pink Lake Partnerbetriebe bieten rund um das Festival ebenfalls attraktive Aktionen und Packages an! Es lohnt sich auch daher regelmäßig auf pinklake.at reinzuzuschauen: https://www.woerthersee.com/pinklake/partnerhotels

× Erweitern Foto: Daniel Gollner / Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH Pink Lake

Das bei den Pink Lake Gästen so beliebte „s´Wirtshaus zum Constantin“ lädt zur Einstimmung bereits am Dienstag, den 22. August zum feuchtfröhlichen Stammtisch. Der Check-In für das Pink Lake Festival startet schon am Mittwoch 23.08. von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr am Monte Carlo Platz. Erstmals gibt es für alle Festivalgäste (mit Festival-Armband) auch bereits ab Mittwoch 23. August ab 14:00 Uhr freien Eintritt ins Promenadenbad und auf die Pink Lake Blumeninsel. Hier sorgen Live-DJs für chillige Beach-Atmosphäre und das Wassersportangebot wird auf 5 Tage von Mittwoch bis Sonntag erweitert! Die chillige Liegewiese umgeben vom türkisblauen Wasser, mit leckeren Snacks & Drinks und sanftem DJ-Lounge-Sound machen die „Pink Island“ zur perfekten Location, um für die Abend-Events neue Energie zu tanken. Am Mittwochabend begrüßt das Drag-Duo Klara Mydia und Syphia Lis von Queerinthia ab 20:00 Uhr die Gäste zur Quiz-Night im prächtigen Parkhotel Pörtschach.

× Erweitern Foto: Hofbauer / KidizinSane Pink Lake

Die berühmte Party-Trilogie des Festivals startet am Donnerstag, 24. August, im Schloss Leonstain im Herzen von Pörtschach. Echte „Wiesn-Stimmung“ garantiert die „Pinke Almrausch Wies´n“ (bei freiem Eintritt für alle) im Schlossgarten, bevor sich die Tore zum Schloss-Innenhof öffnen, wo die Live-Band „Grabenland Buam“ und Live-DJs die „Almdudler Almrausch-Party“ so richtig anheizen werden. Dirndl & Lederhosen (von klassisch bis extravagant) sind hier immer gern gesehen, aber natürlich kein Muss.

Am nächsten Abend, Freitag, 25. August, trifft sich die schillernde Party-Szene zum Abtanzen in der „Fabrik“. Mit all ihren Zahnrädern, Maschinenteilen und Hochöfen eine einzigartige Location für eine brodelnde Clubnacht. Diesmal als Einheizer am Pult dabei sind DJane Katy Bähm und DJ Andrew Cark! Ein kostenloser Shuttle-Bus bringt die Gäste ab 20:30 Uhr von Pörtschach zur knapp 4 km entfernten FABRIK und pendelt dann die ganze Nacht.

× Erweitern Foto: Patrick Gutmann / Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH Pink Lake

Ein weiteres Highlight des Pink Lake LGBTQ* Festivals ist die „Boat Cruise Party“ am Samstag, 26. August. Drei Schiffe aus der Flotte der Wörthersee-Schifffahrt werden mitten auf dem See miteinander vertäut und verwandeln sich so in eine riesige Partyzone. Zur After Cruise Party heuern alle see- und tresentauglichen Matrosen und Matrosinnen dann anschließend im Lake´s Hotel an.

TICKETS gibt’s auf der offiziellen Festival-Website: (https://www.woerthersee.com/pinklake/festival-tickets)