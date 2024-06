PRIDE 2024: Die Alternativen

Um die angesagtesten Destinationen für LGBTIQ*-Reisende zu identifizieren, hat die Reise-App Expedia Suchanfragen ausgewertet und eine Liste mit den besten Alternativen erstellt. Die sogenannten „Pride Destination Dupes“ sind preiswertere und weniger überfüllte Reiseziele, deren Atmosphäre den bekannten Pride-Städten in nichts nachsteht.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl New York Grund zum Feiern: 50 Jahre Stonewall in New York

Während New York, Amsterdam und London feste Instanzen im Pride-Kalender sind, wird das Interesse an den Pride-Events in Städten wie Hamburg, Kopenhagen und Manchester gerade erst größer. So stiegen die Expedia-Suchanfragen für Reisen nach Hamburg im Jahresvergleich um ganze 155 Prozent an. Für Kopenhagen (+25%) und Manchester (+10%) registrierte Expedia einen zweistelligen Zuwachs. Die Angaben basieren auf Reisesuchanfragen auf Expedia zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Mai 2024, im Vergleich zu denselben Daten im Jahr 2023, für Aufenthaltsdaten zu den einzelnen Pride-Events, im Vergleich zu denselben Aufenthaltsdaten im Jahr 2023.

5 angesagte „Pride Destination Dupes“ in diesem Sommer

CHICAGO (als Alternative zu New York), 30. Juni

Die legendäre Chicago Pride Parade zieht dieses Jahr am 30. Juni durch die Straßen der Metropole. Zur Stärkung zwischendurch ist eine Deep Dish Pizza ein Muss – ebenso gehören ein Abstecher zu The Bean und eine Bootstour auf dem Lake Michigan oder dem Chicago River zu den Klassikern unter den Chicago-Erlebnissen. www.pridechicago.org

× Erweitern Foto: Enjoy Illinois/Jason Lindsey Chicago

VANCOUVER (als Alternative zu Toronto), 3. bis 4. August

Der Vancouver Pride umfasst Events wie VanPrideFest und die Vancouver Pride Parade sowie eine brandneue Konferenz zu LGBTIQ*-Themen. Zu einem Aufenthalt in der Stadt gehört ein Spaziergang entlang der berühmten Ufermauer des Stanley Park sowie ein Besuch der Science World. www.vancouverpride.ca

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Vancouver

HAMBURG (als Alternative zu Berlin), 27. Juli bis 4. August

Hamburg Pride ist eine einwöchige Feier, die mit der Pride Night beginnt und mit einer Eröffnungsgala, einer Parade und einem Straßenfestival fortgesetzt wird. Eine Entdeckungstour der Speicherstadt gehört zu jedem Hamburg-Besuch, der mit einer Bootstour durch den Hafen und einem Bummel über den Fischmarkt am Sonntagmorgen abgerundet wird. www.hamburg-pride.de

× Erweitern Foto: bluCom Coca-Cola CSD Hamburg Stolze Coca-Cola-Promotion beim Hamburg Pride 2019

KOPENHAGEN (als Alternative zu Amsterdam), 10. bis 18. August

Copenhagen Pride ist eine neuntägige Feier der LGBTIQ*-Community. Der zentrale Rådhuspladsen der Stadt verwandelt sich in einen inklusiven, einladenden Treffpunkt und sorgt als Pride Square mit Bühnen, Ständen und Essen für Unterhaltung. Reisende können auch die farbenfrohen Fassaden der Häuser im Hafen Nyhavn besichtigen, zum Schloss Rosenborg fahren oder im Tivoli, dem berühmten Vergnügungspark der Stadt, die zahlreichen Attraktionen erkunden. www.copenhagenpride.dk

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl WorldPride Kopenhagen

MANCHESTER (als Alternative zu London), 23. bis 26. August

Manchester mit seiner legendären Canal Street ist als „Gay Capital of the North“ bekannt. Wer den Pride aus einer exklusiveren Perspektive erleben möchte, ist bei der Gay Village Party, der Hauptveranstaltung des Wochenendes, an der richtigen Adresse. Für dieses Event sind Tickets erforderlich, doch es lohnt sich: Zum Line-up gehören Jessie J und Eurovision-Gewinnerin Loreen. Nach den Pride-Veranstaltungen lockt das Northern Quarter mit kleinen Läden, Cafés und Street-Art. www.manchesterpride.com