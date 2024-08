REISEFÜHRER: Pride on Tour

Die unter anderen auf die Themengebiete Reisejournalismus, Queer Culture und Feminismus spezialisierte Autorin Simone Bauer präsentiert in ihrem neuen Buch „Pride on Tour“ 35 Reiseziele in Europa, die sich besonders für queere Menschen eignen.

× Erweitern Foto: Conbook Pride on Tour

Für diese queerfreundlichen Destinationen gibt sie zahlreiche fabelhafte Tipps – unter anderem zu den Themen Community-Treffs, Festivals, Ausgehen, Kultur und Sehenswürdigkeiten. Der Autorin war es dabei wichtig, den Reiseführer so inklusiv wie möglich zu gestalten, und so lässt sie auch viele Stimmen aus der Community zu Wort kommen – unter anderen die Dragqueens Olivia Jones, Jurassica Parka und Vicky Voyage, aber auch die Filmemacherin Venus Patel und Vertreter des Projekts „Flamenco Queer“.

