PROVINCETOWN: Karneval am Kap

Das am Ende von Cape Cod in Neuengland gelegene Provincetown feierte unter dem Motto "Renaissance X Revolution" zum 46. Mal den Karneval.

Über 60 Wagen und Fußtruppen zogen an der traditionell am einem Donnerstag stattfindenden Parade durch die Commercial Street, in der sich zahlreichen queere Bars und LGBTIQ*-Gästehäuser und -Resorts befinden. Das in der Nähe von Boston gelegene "P-town" gehört zu den ältesten queeren Sommerreisezielen in den USA. Neben der Parade finden in der Karneval-Woche jede Menge Partys und kulturfelle Veranstaltungen statt. Das Motto für 2025 steht bereits fest: dann dürfen sich Besucher Kostüme zum Thema "Summer Camp" einfallen lassen.

Weitere Infos zu Provincetown und den Veranstaltungen im Sommer findet man auf www./ptowntourism.com und https://ptown.org