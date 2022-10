QANTAS: Sonderflug zum WorldPride 2023

Als offizielle Partner-Airline des WorldPride fliegt die australische Fluggesellschaft am 22. Februar mit einem Sonderflug von Las Angeles nach Sydney.

× Erweitern Foto: Qantas.com Qantas Pride Flight

Der Himmel wird funkeln, wenn der Qantas WorldPride-Flug von Los Angeles nach Sydney am 22. Februar 2023 abhebt und die internationale LGBTIQ*-Community nach Australien bringt, um den Sydney WorldPride zu feiern. Das dreiwöchige WorldPride-Festival findet zum ersten Mal in der südlichen Hemisphäre statt und fällt mit dem berühmten Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras zusammen. An Bord des WorldPride-Fluges von Qantas können die Gäste einiges erleben.

Live-Unterhaltung an Bord

Moderiert von dem australischen Komiker Joel Creasey gibt es Live-Unterhaltung, limitierte "Rainbow Roo"-Pyjamas von Qantas, die speziell für den Flug entworfen wurden, sowie ein Menü, das von dem australischen Küchenchef und Qantas-Direktor für Essen, Getränke und Service, Neil Perry, kreiert wurde.

Eintritt zum Eröffnungskonzert mit Kylie Minogue inklusive

Eine Eintrittskarte für das Live and Proud: Sydney WorldPride Eröffnungskonzert mit Kylie Minogue gibt es als ein besonderes Geschenk von Qantas für alle Passagiere mit dazu.Der Qantas WorldPride-Flug ist bereits im Verkauf, Tickets starten ab 1.545 USD hin und zurück. Der Flug wird mit einer Boeing 787-9 Dreamliner mit 236 Sitzplätzen in den Kabinen Economy, Premium Economy und Business Class durchgeführt. Der Flug wird mit Netto-Null-Emissionen durchgeführt, wobei 100 Prozent der Emissionen klimaneutral gestellt werden.

www.qantas.com/worldpride

× Erweitern Foto: S. Schofield Kylie Minogue

Deutschsprachige Gruppenreise zum WorldPride

Der WorldPride in Sydney findet vom 17. Februar bis 5. März 2023 mit mehr als 300 Veranstaltungen statt. Der deutsche Reiseveranstalter Australia Tours organisiert hierfür eine exklusive Gruppenreise und bringt die Teilnehmenden auf der zweiwöchigen Reise nicht nur zum Pride, sondern auch zu den Hotspots des Bundesstaates New South Wales an der australischen Ostküste. Dabei lernt man die Metropole Sydney mit all ihren Facetten kennen, kostet Australiens besten Wein im Hunter Valley und kann sich im hippen Küstenort Byron Bay auf dem Surfbrett versuchen. Alle Infos unter https://gday-gay.de/

https://sydneyworldpride.com