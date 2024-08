Queer durch Illinois

– ANZEIGE –

Chicago beherbergt eine der lebendigsten und vielfältigsten LGBTQIA+-Gemeinschaften der USA. Doch auch in vielen anderen Regionen von Illinois finden sich engagierte Communitys, die eine Reise wert sind.

Früher konnte man Chicagos queere Stadtviertel einfach auf zwei Gebiete beschränken: Northalsted in Lakeview und Andersonville, entlang der Clark Street zwischen Foster und Bryn Mawr. Inzwischen aber haben sich diese Gayborhoods auf die benachbarten Bezirke ausgeweitet, so dass man ganz Uptown jenseits von Andersonville sowie Edgewater und Rogers Park im Norden entlang des Michigansees als Ziele für LGBTQIA+-Besucher aus dem ganzen Land hinzufügen könnte. Und Illinois als Ganzes ist mehr als glücklich, den rosa Teppich für Reisende auszurollen.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois

Chicagos LGBTQIA+-Viertel

Abgesehen von saisonalen Events ist das Nachtleben das ganze Jahr über angesagt, und Chicagos LGBTQIA+-Ausgehspots haben sich in dem Maße erweitert, wie sich die Community in verschiedene Stadtteile ausgebreitet hat.

Northalsted

Tagsüber ist Northalsted ein freundliches Viertel mit zahlreichen Geschäften, Restaurants mit Außenterrasen und Cafés. Nachts wird hier eine rauschende Party gefeiert, bei der von glamourösen Dragqueens bis hin zu singenden Showtanzgruppen alles geboten wird.

Im Roscoe's und im Hydrate kann man seinen Durst stillen oder für die weitere Nacht vorglühen. Für eine gehobene Atmosphäre sollte man die Straße überqueren und das vielfältige Unterhaltungsangebot im Sidetrack ausprobieren. Normalerweise ist hier viel los, aber es gibt auch immer genügend Platz in den verschiedenen Ecken, vor allem in der Video Bar oder in den Sommermonaten auf der Dachterrasse.

Das Leben besteht jedoch nicht nur aus Cocktails und Tanzflächen - wenn man in Northalsted ist, sollte man unbedingt einkaufen gehen. Wer auf der Suche nach dem besten Look in der Großstadt ist, sollte bei CRAM Fashion nach stilvoller Kleidung und Accessoires, bei Ragstock nach erschwinglicher Kleidung oder bei Beatnix nach Vintage-Mode Ausschau halten.

Dragqueens gibt es in verschiedenen Stadtvierteln zu erleben. Nördlich des Loop kann man in der Baton Show Lounge Bachelorette-Partys aus dem Weg gehen und die Auftritte einiger der schönsten Künstler des Landes bewundern. In der Kit Kat Lounge and Supper Club, nördlich des Zentrums von Northalsted, garantiert ein schickes Lokal mit einer riesigen Martini-Karte gute Unterhaltung.

Andersonville

Dieses schwedische Viertel im Norden Chicagos hat sich beinahe unbemerkt zu einem LGBTQIA+-Favoriten entwickelt. Hier finden sich hübsche Restaurants, außergewöhnliche Einkaufsmöglichkeiten und entspannte Bars, die künstlerischen Schick den grellen Discokugeln vorziehen. Im Replay, einer gern besuchten Bar mit Retro-Arcade-Spielen, Flipperautomaten und ausgezeichnetem Essen und Drinks, kann man die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois Art Institute of Chicago

Edgewater/Uptown

Diese beiden Stadtteile im Norden der Stadt sind voller versteckter kultureller Schätze und hervorragender LGBTQIA+-freundlicher Bars, in denen man einen ruhigeren (aber nicht weniger unterhaltsamen) Abend verbringen kann.

Entspannten Atmosphäre findet man auch im nördlichen Rogers Park - hier kann man Pints, Pizza und Trubel im R Public House in der Nähe der Strände des North Shore Campus von Loyola genießen. Im Big Chicks in Uptown bekommt man ein großartiges Kneipenerlebnis in der Nachbarschaft, und man sollte sich nicht scheuen, am nächsten Morgen zum Brunch wiederzukommen.

Apropos Brunch ... gibt es etwas, das besser zu nächtlichen Feiern passt? Die Auswahl ist grenzenlos, aber mit dem Wilde on Broadway, dem Lady Gregory's in Andersonville, dem Pick Me Up Cafe in Uptown oder einem der drei Lokale von Ann Sather (alle mit ihren köstlichen Zimtbrötchen) kann man nichts falsch machen - und das ist nur der Anfang. Wie viele Sonntage gibt es noch mal im Jahr?

South Loop

Der South Loop ist eine lebendige Mischung aus historischem Charme und modernem Flair und beherbergt eine blühende Community von verschiedenen Bars und Restaurants. Eine davon ist die Moody Tongue Brewery, die für ihre innovativen Craft-Biere und ihre gehobene Küche in modernem Ambiente aus der Jahrhundertmitte bekannt ist.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Chicago Millenium Park Beste LGBT-Event Destination 2020: Chicago

Stolz in ganz Illinois

Chicago hat nicht allein das Patent auf queeren Spaß - LGBTQIA+ Menschen feiern ihr Leben in ganz Illinois. Das Springfield PrideFest wird alljährlich in der Hauptstadt des Bundesstaates gefeiert und bietet ein Straßenfest, Spaß und Musik, gekrönt von einer Drag-Show. Ein zusätzlicher Anreiz ist die Old State Capitol Art Fair, auf der eine außergewöhnliche Gruppe regionaler Künstler ausstellt, die das Zuhause verschönern möchten. Peoria beteiligt sich mit einer Reihe von Veranstaltungen am Geschehen: Peoria Proud und andere Organisationen aus dem Bundesstaat veranstalten ein gemeinsames Grillfest für LGBTQIA+-Familien mit Spielen, Verlosungen und Gemeinschaftstischen, und im Sommer folgt das River City PrideFest.

Galena

Die Stadt Galena im Nordwesten von Illinois liegt am Ufer des Mississippi und ist ein romantischer Wochenendausflug für Menschen aller Altersgruppen und Identitäten.

Miss Kitty's Grape Escape

In dem beliebten Lokal findet man raffinierte Cocktails, eine abwechslungsreiche Weinkarte, ein Bloody-Mary-Buffet sowie einen Hauch von Frechheit, um die Dinge interessant zu halten.

Historic Main Street

Schaufenster in Gebäuden aus dem neunzehnten Jahrhundert laden entlang der Historic Main Street von Galena, die heute eklektische Geschäfte, Kunstgalerien und gastronomische Betriebe beherbergt, zum Bummeln ein. Kein Wunder, dass die Zeitschrift Midwest Living sie zur "Besten Hauptstraße im Mittleren Westen" gekürt hat.

× Erweitern Foto: Enjoy Illinois Galena

Inn at Irish Hollow

Der Charme der alten Welt trifft auf moderne Annehmlichkeiten in diesen malerischen Cottages, die auf einem echten Bauernhof stehen. Im Inn at Irish Hollow wacht man mit Blick auf die sanften Hügel auf und genießet frisch zubereitete Speisen, die mit viel Gastfreundschaft aus dem Mittleren Westen serviert werden.

Galena Cellars Winery & Vineyard

Seinen B&B-Aufenthalt kannn man mit einer Weinprobe in der Galena Cellars Winery ergänzen. Oder man begibt sich in den Weinberg, wo Weinverkostungen mit einer geführten Tour und Blick auf die hügelige Landschaft verbunden werden.

Mehr Infos zu Illinois für LGBTQIA+-Reisende gibt es auf www.enjoyillinois.com