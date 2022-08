Queer durch Michigan

– ANZEIGE –

Ob atemberaubende Küsten, Abenteuer in der Natur oder die pulsierende Metropole Detroit mit ihrer vielfältigen LGBT-Szene - Michigan bietet für schwule Urlauber jede Menge Überraschungen wie etwa eines der größten schwule Resorts der USA.

× Erweitern Foto: Visit Detroit / Chelc Stowers Detroit Motor City Pride

Detroit

In der als Motor City bekannten Metropole trifft Industriegeschichte auf Innovation, die sich nicht nur in der Musik- und Kulinarik- sondern auch in der LGBT-Szene wiederfindet. Downtown Detroit ist geprägt von zahlreichen Restaurants, Bars und Geschäften und ist zudem der Schauplatz des jedes Jahr im Juni stattfindenden Motor City Pride. Dazu gehört ein Pride Festival mit Burlesque-Shows, Food Trucks, Konzerten und der berühmten Parade sowie eine Mahnwache zu Ehren der Opfer von Gewalt. Nördlich von Downtown gelegen, gilt das dynamische Midtown als kulturelles Zentrum der Stadt, das für seine zahlreichen Museen und Theater bekannt ist - darunter das Detroit Institute of Arts, das Charles H. Wright Museum of African American History, das Fisher Theatre und das Fox Theatre. Midtown ist zudem ein blühendes Zentrum der LGBT-Community mit zahlreichen Unternehmen und Geschäften.

× Erweitern Foto: Visit Detroit / Nick Pham Detroit

Ferndale darf definitiv als das Epizentrum der LGBT-Community im Großraum Detroit gelten. Hier sind viele LGBT-Organisationen und -Unternehmen angesiedelt, darunter das progressive Ringwald Theatre. Außerdem leben hier viele queere Einwohner und die Stadt hatte bereits zwei offen schwule Bürgermeister. Da so viele Gemeindemitglieder LGBT sind, ist Ferndale ein unglaublich offener und einladender Ort, der sogar seinen eigenen Pride veranstaltet. Andere Stadtteile im Großraum Detroit, die für ihre LGBT-Community bekannt sind, sind Ypsilanti, Royal Oak, Palmer Park und Corktown.

Das LGBT-Nachtleben im Großraum Detroit ist vielfältig. Das Angebot reicht vom Escape Lounge Nightclub für schwule Männer bis zum Soho in Ferndale, einem Restaurant mit Bar, in dem häufig Veranstaltungen zur Unterstützung der queeren Community stattfinden. Dann gibt es noch das Menjos, eine bei Schwulen beliebte Bar, in der man früher auf die aus Michigan stammende Madonna treffen konnte.

Grand Rapids

Das amerikanische LGBT-Magazin The Advocate zeichnete Grand Rapids als eine der „schwulsten Städte in Amerika“ aus. Expedia zählt sie zu den „besten coolen Städte der USA“. Und Thrillist lobte, dass sie „viel von dem bietet, was man in Chicago oder Detroit an Kunst, Essen und Musik findet - zum halben Preis“. Kurz gesagt: Grand Rapids, das jeweils gut 2,5 Autostunden von Detroit oder Chicago entfernt liegt, ist ein perfektes Ziel für LGBT-Reisende - inklusiv, hip und abwechslungsreich.

× Erweitern Foto: Experience Grand Rapids Grand Rapids

In der Innenstadt liegt Michigans älteste Schwulenbar, die Apartment Lounge, sowie der Rumors Night Club, eine Tanzbar mit DJs, Karaoke und Drag-Shows. Beide sind nur zehn Gehminuten von über 200 Restaurants, Brauereien, Museen, Geschäften und Orten mit Live-Musik entfernt.

In Uptown findet man trendige Shops, in der West Side spannende Projekte zum Thema Stadterneuerung und in Southtown eine Vielfalt an Restaurants. Entlang des Beer City Ale Trail liegen über 40 kleine Brauereien und auf dem Grand Rapids Food Trail hat man die Gelegenheit, mehr als 50 Anbieter von lokalen Lebensmitteln kennenzulernen. Für Kultur-Fans stehen zahlreiche Ballett-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Broadway-Tourneen auf dem Programm.

× Erweitern Foto: Experience Grand Rapids Grand Rapids Grand Rapids Pride

Saugatuck/Douglas

Die am Ufer des Lake Michigan gelegenen Städtchen Saugatuck und Douglas sind das wohl bekannteste Urlaubsziel für die LGBT-Community des Mittleren Westens - etwa vergleichbar mit Provincetown an der Ostküste oder dem kalifornischen Palm Springs. Von preisgekrönten Stränden über malerische Wasserwege und grasbewachsenen Dünen bis hin zu einer lebendigen Kunstszene, die aus einer kreativen, progressiven Kultur hervorgegangen ist - vor allem in den Sommermonaten sind hier Urlauber aus dem nur zwei Autostunden entfernten Chicago, aus Detroit und der gesamten Region zu finden.

Dreh- und Angelpunkt ist neben dem bei Schwulen beliebten Oval Beach das Gay Resort The Dunes, das zu den den größten seiner Art in den gesamten USA gehört. 1981 eröffnet, ist das Resort ein Ort, an dem jeder so sein kann, wie er will. Dank regelmäßiger Renovierungen und Upgrades sind Pool Deck, Danceclub, Show- und Sports-Bar der Treffpunkt für alle LGBT-Urlauber in der Region. Regelmäßige Events wie Drag- und Cabaret-Shows, Karaoke, Bingo und die legendären Pool Partys sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besonders rund um US-Feiertage wie Memorial Day, Independence Day oder Labor Day ist das Resort brechend voll.

INFO

www.michigan.org

www.visitdetroit.com/lgbt

www.visitgrandrapids.com