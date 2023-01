Queerer Urlaub in Polen – wo ist es am schönsten?

Während eines Urlaubs in Polen bieten Strandgebiete und Städtereisen jeweils variantenreiche Highlights. Bei einem Kurzurlaub an der polnischen Ostsee gelten die Badeorte Swinemünde und Leba ebenso wie die Halbinsel Hel als Höhepunkte. Im Rahmen einer Tour durch sehenswerte Stadtgebiete des Landes sind wiederum Danzig, Warschau und Krakau sehr beliebt. Auch wenn Angehörige der LGBTIQ*-Community in weiten Teilen Polens vermehrt auf eine eher christlich-konservative Gesellschaft stoßen werden, hat das Land viel zu bieten.

× Erweitern Foto: pixabay.com Danzig Danzig

Vielseitige Highlights an der Ostsee in Polen

Bei der Suche nach Tipps zu lohnenswerten Reisezielen für einen Urlaub in Polen entdecken Touristen zahlreiche Highlights, die direkt an der Ostsee liegen. Variantenreiche Seebäder an der polnischen Ostseeküste bieten im Sommer eine beliebte Kulisse für einen Strandurlaub. Neben den Bademöglichkeiten gelten am Binnenmeer zugleich Strandspaziergänge für viele queere Touristen als Höhepunkt.

Badeort Swinemünde auf den Inseln Usedom, Wollin und Kaseburg

Wer Polen an der deutschen Grenze auf der Insel Usedom betritt, kann dort sogar zu Fuß den berühmten Badeort Swinemünde erreichen. Diese Stadt erstreckt sich über die Nachbarinseln Wollin und Kaseburg. Somit vereint das sogenannte Kaiserbad Swinemünde in Polen vielseitige Strandlandschaften.

Auf der Insel Wollin profitieren Gäste relativ oft von sonnigem Wetter mit seltenen Niederschlägen. Wälder mit Wildtieren erzeugen dort eine idyllische Naturlandschaft. Neben Swinemünde liegt auf Wollin mit Misdroy ein weiteres bekanntes Ostseebad. Aufgrund der konservativen Einstellung ist hier allerdings eher nicht mit FKK-Stränden zu rechnen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Polen Leba

Seebad Leba mit Wanderdünen und neuem Meeresmuseum

Das Seebad Leba ist an der Ostsee in Polen vorwiegend wegen der Landschaft im Slowinzischen Nationalpark ein populäres Urlaubsziel. Besucher entdecken dort Wanderdünen, die für viele Naturliebhaber zu den Highlights des Landes zählen. Im Nationalpark genießen die Gäste einen außergewöhnlichen Panoramablick auf eine Landschaft, an der mit der Ostsee am Horizont ein malerisches Ambiente entsteht. Die Menschen sind in diesem Teil Polens angenehm und freundlich, aber dennoch zurückhaltend.

Weiterhin können Touristen in Leba während eines Urlaubs in Polen ab 2024 im neuen Meeresmuseum Ausstellungen zur Archäologie und Fischerei in der Region besuchen. Wer sich für die Unterwasserwelt der Ostsee interessiert, darf sich dann über zahlreiche Höhepunkte freuen. Mit der Geschichte des Bootsbaus in der Region wird sich das Meeresmuseum ebenfalls beschäftigen.

Wassersport und Tauchergebiete auf der Halbinsel Hel

Viele Wassersportler und Taucher verbringen in Polen den Urlaub besonders gerne auf der Halbinsel Hel – ein Paradies für die Gay-Community. Wegen der außergewöhnlichen Windbedingungen finden Kitesurfer dort sehr oft gute Voraussetzungen vor. Taucher erhalten an der Ostseeküste der Halbinsel die Gelegenheit, alte Schiffswracks zu entdecken. Darüber hinaus profitieren Familien in der Gegend von vielseitigen Strandgebieten.

Städtereise in Polen mit berühmten Altstadt-Gebieten

Wer in Polen die Kultur und Architektur des Landes erkunden will, findet vor allem in Danzig, Warschau und Krakau Highlights. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort die Altstadt jeweils wieder aufgebaut und authentisch erhalten. Zugleich sorgen die variantenreichen Kneipen, Schwulenbars und Restaurants in den polnischen Großstädten für Unterhaltung.

× Erweitern Foto: pixabay.com Krakau Krakau

Patrizierhäuser, Bernstein und Schifffahrtsmuseum in Danzig

Die Altstadt in Danzig bietet Touristen mit einem starken Interesse für Architektur, insbesondere durch die auffälligen Fassaden der Patrizierhäuser in der Langen Straße, bemerkenswerte Höhepunkte. Außerdem besuchen Gäste in der Stadt gerne die berühmten Bernstein-Boutiquen in der Frauengasse. Der gelbe Schmuckstein prägt die klassischen Souvenirs, die Besucher an der Bernsteinküste in Danzig finden.

Viele Menschen besuchen die vergleichsweise liberale Großstadt, um das Bernsteinmuseum zu besuchen. Ferner liegt in Danzig das Schifffahrtsmuseum von Polen. Auf dem Langen Markt werden in der Stadt im Sommer wiederum unterschiedliche Musikfestivals veranstaltet, die unter anderem ein Zeichen gegen Homophobie setzen.

Kulturpalast in Warschau und Kirchen in Krakau

Wer in Polen die Hauptstadt Warschau besucht, entdeckt dort mit dem Kulturpalast ein wichtiges Wahrzeichen des Landes. Der Wolkenkratzer erreicht eine Höhe von 237 Metern. In Krakau gelten wiederum die berühmte Marienkirche und das jüdische Viertel als sehenswert. Dort erhalten Besucher die Gelegenheit, mehr über die lange Geschichte der verbreiteten Religionen und Kulturen in Polen zu erfahren.