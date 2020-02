SCHWEIZ: Basecamp zur Natur

– ANZEIGE –

Seit Ende 2018 begrüßt das Radisson Blu Reussen im Schweizer Bergparadies Andermatt seine Gäste mit modern-rustikaler Lässigkeit.

Andermatt bietet ein unvergessliches Bergerlebnis, kombiniert mit allen Annehmlichkeiten einer innovativen und gut erreichbaren Feriendestination. Das Bergdorf im Urserental ist ein Schmelztiegel der Sprachen und Kulturen. Denn hier machten bereits vor Jahrhunderten Säumerkolonnen halt, die mit ihren schwer beladenen Pferden über den Gotthard nach Oberitalien zogen. Auf 1.444 Metern über dem Meer ist das pittoreske Bergdorf ein Paradies für Schneesportbegeisterte. Die SkiArena Andermatt-Sedrun ist mit über 120 Pistenkilometern und 22 Anlagen das größte Skigebiet der Zentralschweiz und erstreckt sich bis auf den fast 3.000 Meter hohen Gemsstock sowie über den Schneehüenerstock und den Oberalppass bis ins bündnerische Sedrun. Im Sommer ist Andermatt idealer Ausgangsort für Bergwanderungen, Klettertouren oder auch Fahrten im Cabrio über Gotthard, Furka und Oberalp. Ebenso ist Andermatt mit seinen fünf umliegenden Alpenpässen ein Paradies für Fahrrad- und Mountainbike-Begeisterte.

Klares Design

Die 179 Zimmer wie auch die 65 Suiten und Apartments der Gotthard Residences mit ein, zwei oder drei Schlafzimmern sind schlicht-elegant gestaltet und das geradlinig, klare Design erinnert an den skandinavischen Einrichtungsstil. Großzügig eingesetzte Naturmaterialien und natürliche Stoffe erhöhen den Wohlfühlfaktor und verströmen ein warmes Wohnambiente. Zur umfangreichen Komfortausstattung der zwischen 28 und 132 Quadratmeter großen Zimmer, Suiten und Apartments gehören selbstverständlich auch kostenloses Wi-Fi, LED TVs und ein 24-Stunden Room-Service.

Die großzügig und modern gestaltete Wellness- und Fitness-Zone «uela Spa & Pool» lädt mit zwei Saunen und einem Dampfbad zum Entspannen ein und stellt – zusammen mit den 13 Behandlungsräumen für Wellbeing- und Gesundheitsanwendungen – eine alpine Wohlfühl-Oase dar. Wann immer möglich setzt das Radisson Blu Reussen in Andermatt auf spezielle Inhaltsstoffe und regionale Ingredienzen. So verwendet das «uela Spa & Pool» Kristallwasser aus den Bergen der Region und setzt handgepflückte Heilkräuter ein. Auch Honig vom einzigen Berufsimker des Kantons Uri darf nicht fehlen. Diese regionalen, natürlichen Inhaltsstoffe finden ihren Einsatz in Kombination mit den modernsten Massage-Techniken aus aller Welt. Atemberaubend ist der 25 Meter lange Indoor Pool. Dank bodentiefen Fenstern, die den Blick auf die Bergwelt des Oberalptals freigeben, lässt es sich hier mit vollem Elan in jeden neuen Tag starten oder die Abende stimmungsvoll ausklingen.

www.radissonblu.com

reservations.andermatt@radissonblu.com