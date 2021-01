DEUTSCHLAND: Schwules Sommercamp

Trotz der aktuellen Corona-Situation und mit Hoffnung auf eine Besserung ab Frühjahr haben die Veranstalter des Rainbow Camping Weekend ihren Termin geplant. Vom 4. bis 6. Juni soll das schwule Sommercamp auf dem FKK Campingplatz am Rätzsee an der Mecklenburgischen Seenplatte stattfinden.

× Erweitern Foto: raetzsee.de Rainbow Camping Weekend

Im letzten Jahr waren rund 80 Camper und Camperinnen aus ganz Deutschland dabei, in diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit noch mehr Teilnehmenden. Unter dem Motto "von der Community für die Community" verbindet das Event Mensch und Natur: die Leidenschaft fürs Camping, gemeinsame Erlebnisse und die Natur stehen im Vordergrund des Wochenendes.

Idyllische Lage

Der FKK Campingplatz am Rätzsee liegt idyllisch an der Mecklenburgischen Seenplatte und ist von Hamburg in gut zwei Stunden und von Berlin in weniger als zwei Stunden erreichbar. Es gibt Stellplätze fürs Zelt, den Bulli, das Wohnmobil oder den Caravan sowie vier vollausgestattete Miet-Wohnwagen und eine Ferienwohnung. Er lädt ein zu ausschweifenden Wanderungen und Paddeltouren in unberührter Natur. Er liegt am Fernradweg Berlin-Kopenhagen und an der Mecklenburgischen Pilgerroute und ist unmittelbar an das Wasserwegenetz zwischen Havel und Müritz angeschlossen, welches Berlin mit der Ostsee verbindet. Der See selbst ist motorbootfrei und lädt zum Stand Up Paddeln ein, auf dem Platz bieten sich viele weitere Aktivitäten an. Die Sauna am See lädt zum Relaxen ein. Wer Freiheit, Natur und Menschen liebt, ist hier am richtigen Platz. Auf der Caféterrasse kann man bei Eis und Kuchen entspannen und mit anderen ins Gespräch kommen. Im Shop gibt es eine bunte Auswahl an Waren des täglichen Bedarfs und kleinen Snacks.

× Erweitern Foto: raetzsee.de Rainbow Camping Weekend

Schwule Betreiber

Die beiden Inhaber Fabian und Martin haben den seit den 1960ern bestehenden FKK-Platz im Jahr 2017 mit der Campingzeit am Rätzsee GmbH übernommen. Seitdem wurde viel investiert und manches liebevoll neu gestaltet. Das engagierte Platzteam ist von 2 auf 8 Personen gewachsen, schreibt guten Service ganz groß und nimmt sich Zeit für Gäste. FKK ist auf dem ganzen Platz und auf dem See möglich, im Sommer werden geführte Nacktwanderungen angeboten. Das Rainbow Camping Weekend selbst startet 2021 bereits in die vierte Runde. Vor oder nach dem Camp lässt sich die Mecklenburgische Seenplatte auch ideal mit einer Hausbootour erkunden.

www.raetzsee.de