Schwules Skiwochenende in Japan

Nun hat auch Asien sein LGBTIQ*-Winter-Event. Während des Rainbow Ski Weekends im japanischen Urabandai treffen sich Gleichgesinnte zum Skifahren und Feiern.

Foto: outasiatravel.com Japan Rainbow Ski Weekend

Am 7. und 8. März hisst das japanische Skigebiet Urabandai die Regenbogenfahnen. Das etwa 300 Kilometer nördlich von Tokio gelegene Hochland mit seinen heißen Quellen, Seen und schneebedeckten Hängen ist ein idealer Ort für eine Auszeit. Dreh und Angelpunkt des Rainbow Ski Weekends ist das 5-Sterne-Hotel Urabandai Lake Resort. Auf dem Programm stehen neben Ski- bzw.Snowboardfahren ein gemeinsames Essen, ein Besuch der heißen Quellen, eine Party mit Gogo-Boys und Dragqueens, Bingo sowie eine Men Only Fundoshi Party, auf der man die gleichnamige traditionelle Unterbekleidung trägt. Zum Paketpreis gehören der Bustransfer ab Tokio, Übernachtung, Essen, Partys, ein Skikurs sowie die Transfers zu den Pisten.

https://en.urabandairainbow.com