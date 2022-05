REISEFÜHRER: Queer durch die Welt

Mit ihrem ersten Buch nimmt das deutsch-niederländische Blogger-Paar "Couple of Men" seine Fans mit auf eine Reise rund um die Welt.

× Erweitern Foto: coupleofmen.com Couple of Men

Pilgern in Japan, Gay Ski Weeks in Kanada, Dschungel-Trekking in Kolumbien, Städtetrips zu Pride-Paraden, Disneyland in Florida: Karl und Daan, das niederländisch-deutsche Reiseblogger-Paar, haben zusammen bereits mehr als fünfzig Länder auf fünf Kontinenten erkundet. In ihrem ersten Buch, das Anfang Mai bei Polyglott erscheint, schreiben „Couple of Men“ über Sonnen- und Schattenseiten ihrer bisherigen Erlebnisse und Eindrücke auf Reisen, auf denen, neben Sightseeing, Kultur und Kulinarik, das Thema LGBTIQ*-Aktivismus eine zunehmend größere Rolle spielt. Ein persönlicher und sehr berührender Bericht und Appell für ein offeneres und respektvolleres Miteinander – nicht nur im Urlaub.

Couple of Men. Ein Männerpaar reist um die Welt, Polyglott 2022

× Erweitern Foto: polyglott.de Couple of Men

www.polyglott.de

https://coupleofmen.com