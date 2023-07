Roadtrip durch die Lykische Küste

Die Lykische Küste in der Türkei ist ein faszinierendes Reiseziel mit einer reichen Geschichte und atemberaubender Landschaft. Eine der besten Möglichkeiten, diese beeindruckende Region zu erkunden, ist ein Roadtrip von Antalya nach Fethiye mit einem Mietwagen. Auf dieser malerischen Route werden Sie von antiken Stätten, idyllischen Stränden, beeindruckenden Klippen und charmanten Dörfern begeistert sein. Lesen Sie weiter, um mehr über diese unvergessliche Reise zu erfahren.

Antalya: Das Tor zur Lykischen Küste

Ihr Roadtrip beginnt in Antalya, einer pulsierenden Stadt, die als Tor zur Lykischen Küste gilt. Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie etwas Zeit einplanen, um Antalya zu erkunden. Die Stadt ist für ihre gut erhaltene Altstadt, Kaleici, bekannt, die von historischen Mauern umgeben ist. Hier können Sie durch enge Gassen schlendern, traditionelle türkische Häuser bewundern und lokale Märkte besuchen.

Phaselis: Antike Ruinen am Meer

Ihr erster Halt auf dem Roadtrip ist Phaselis, eine antike Hafenstadt, die von griechischen Siedlern im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. Die Ruinen von Phaselis erstrecken sich entlang der Küste und bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Region. Sie können die Überreste des Amphitheaters, des Aquädukts und der antiken Straßen erkunden. Vergessen Sie nicht, einen erfrischenden Sprung in das kristallklare Wasser der umliegenden Buchten zu machen.

Olympos: Eine Oase der Natur

Weiter geht es nach Olympos, einem kleinen Dorf, das für seine natürliche Schönheit und seine entspannte Atmosphäre bekannt ist. Hier finden Sie einzigartige Unterkünfte in Baumhäusern und Bungalows, die von üppiger Vegetation umgeben sind. Unternehmen Sie eine Wanderung entlang des Olympos-Nationalparks, um die beeindruckende Landschaft mit Wasserfällen und antiken Stätten zu entdecken. Am Abend können Sie am Strand ein Lagerfeuer anzünden und den Sonnenuntergang über dem Meer genießen.

Demre: Das antike Myra und der Heilige Nikolaus

Auf dem Weg nach Fethiye sollten Sie einen Abstecher nach Demre machen, um das antike Myra zu besuchen. Diese antike Stadt war ein wichtiger Hafen in der lykischen Ära und ist berühmt für ihre gut erhaltenen Felsengräber. Ein weiterer bemerkenswerter Ort in Demre ist die Kirche des Heiligen Nikolaus. Hier soll der echte Nikolaus, der Vorbote des modernen Weihnachtsmanns, gewirkt haben. Sie können die wunderschön verzierten Fresken bewundern und mehr über die Geschichte des Heiligen Nikolaus erfahren.

Fethiye: Der Höhepunkt der Reise

Ihr Roadtrip endet in Fethiye, einer charmanten Hafenstadt mit einer reichen Geschichte und einer malerischen Kulisse. Fethiye ist ein beliebtes Touristenziel und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Besuchen Sie den Fethiye-Hafen und schlendern Sie entlang der Promenade, wo Sie Restaurants, Cafés und Geschäfte finden. Machen Sie eine Bootstour zu den berühmten Zwölf-Inseln und entdecken Sie die beeindruckenden Buchten und das kristallklare Wasser.

Ein absolutes Highlight in Fethiye ist das antike Lykische Felsengrab, das hoch über der Stadt thront. Diese beeindruckende Grabstätte bietet einen spektakulären Panoramablick auf Fethiye und das umliegende Meer. Unternehmen Sie einen kurzen Aufstieg zu diesem historischen Ort und lassen Sie sich von der Schönheit und Geschichte der lykischen Kultur faszinieren.

Für Naturliebhaber bietet Fethiye auch den Ölüdeniz-Nationalpark, der für seinen berühmten Strand, den "Blauen Lagunenstrand", bekannt ist. Hier können Sie in kristallklarem Wasser schwimmen, am Strand entspannen oder Wassersportarten wie Paragliding ausprobieren. Der Blick von den umliegenden Hügeln auf die Lagune ist einfach beeindruckend und bietet eine großartige Fotogelegenheit.

Um Ihre Reise abzurunden, sollten Sie unbedingt das lebhafte Fethiye-Marktviertel besuchen, wo Sie lokale Produkte, Gewürze, Textilien und Souvenirs finden. Probieren Sie auch die köstliche türkische Küche in den vielen Restaurants und Cafés, die frische Meeresfrüchte, gegrilltes Fleisch und eine Vielzahl von Mezze-Gerichten servieren.

Fazit

Ein Roadtrip von Antalya nach Fethiye entlang der Lykischen Küste bietet ein unvergessliches Abenteuer voller Geschichte, Kultur und beeindruckender Landschaften. Von den antiken Ruinen in Phaselis und Olympos über die historischen Stätten in Demre bis hin zu den wunderschönen Stränden und Aktivitäten in Fethiye bietet diese Reise eine perfekte Mischung aus Entspannung, Erkundung und Abenteuer.

Ein Mietwagen ermöglicht es Ihnen, die Freiheit zu haben, die Reiseroute nach Ihren eigenen Vorlieben anzupassen und jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Vergessen Sie nicht, Ihre Kamera mitzubringen, um die atemberaubenden Aussichten, antiken Ruinen und unvergesslichen Sonnenuntergänge festzuhalten.

Genießen Sie Ihren Roadtrip entlang der Lykischen Küste und lassen Sie sich von der Schönheit dieser einzigartigen Region verzaubern. Von Antalya nach Fethiye werden Sie von der Vielfalt und dem Charme der Lykischen Küste begeistert sein.