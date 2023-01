SÜDTIROL: Wein & Design

Mit seinen Bergen, Wäldern und Seen gehört Südtirol zu den beliebtesten Ferienregionen des Alpenraums. Die privat geführten Vinum Hotels laden mit teils spektakulärerer Architektur und einer besonderen Leidenschaft für Wein dazu ein, die Region auch kulinarisch zu entdecken.

Wenn Andreas Huber seine Besucher durch den Weinkeller führt, bleibt einem die Begeisterung für seine Arbeit nicht verborgen. Der Pacherhof, auf einem Hang hoch über dem Kloster Neustift nahe Brixen gelegen, blickt auf eine Tradition, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Auf insgesamt acht Hektar erstrecken sich die Weinberge des Hofes, die sich im hiesigen Eisacktal besonders für Weißweine eignen. Die hier angebauten Reben, darunter Grüner Veltliner, Sylvaner, Gewürztraminer und Pinot Grigio, werden regelmäßig mit den höchsten italienischen Auszeichnungen bedacht und gehören zum Besten, was die Südtiroler Kellereien an Weißweinen zu bieten haben. Einen besonderen Akzent setzt der Hof mit seiner futuristischen Ergänzung des historischen Weinkellers: Der vom Südtiroler Architektenbüro bergmeisterwolf entworfene Eingang wird von einem polygonalen Turm gekrönt, in dessen Inneren ein Raum für Weinverkostungen liegt. Auch im benachbarten Hof, der heute ein Hotel beherbergt, gehen historische Substanz und modernes Design Hand in Hand. So befindet sich auf der einen Seite hier die wohl älteste in Tirol erhaltene Stube, während an anderer Stelle ein Glaskubus steht, dessen Fronten sich bei schönem Wetter komplett öffnen lassen. Ein Neubau mit Zimmern, die direkt in den Weinberg hineinragen und sich neben dem historischen Hof nahtlos in die Natur einfügen, soll 2023 eröffnet werden.

Erlebnisse rund um den Wein

Der familiengeführte Pacherhof ist typisch für die Südtiroler Vinum Hotels – ein Zusammenschluss von insgesamt 29 individuellen Häusern, die auf das Thema Wein spezialisiert sind. Die überwiegend im Vier-Sterne-Bereich kategorisierten Hotels zeichnen sich durch umfangreiche Weinkarten, regionale Küche auf Spitzenniveau und Erlebnisse rund um das Thema Wein aus. „Das können Wanderungen wie das Programm ‚Achtsam im Weinberg‘, Spa-Angebote aber natürlich auch Weinverkostungen und Kellereiführungen sein“, erklärt Christoph Mahlknecht, Geschäftsführer der Vinum Hotels. Der 30-jährige schwule Südtiroler kehrte nach Abschluss der Hotelfachschule und einigen Jahren Arbeit in der internationalen Spitzenhotellerie, darunter in London, Paris und Rom, vor sieben Jahren in seine Heimat zurück und bezeichnet sich selbst als „Weinfreak“. Als staatlich geprüfter Sommelier ist er bestens mit den Weinen der Region vertraut und ist von der Leidenschaft der Winzer für ihr Produkt begeistert. „Wein ist für mich ein Stück Kultur, das einfach zu Südtirol dazugehört.“

Wie sehr der Wein die Kultur der Region geprägt hat, kann man im Tal unter dem Pacherhof erfahren. Zum prächtigen Kloster Neustift, das im 12. Jahrhundert gegründet wurde, gehören heute insgesamt 86 Hektar Anbaufläche mit einer jährlichen Produktion von 850.000 Flaschen Wein, darunter vor allem Sylvaner, Kerner, Pinot Noir und der für die Gegend um Bozen und Meran bekannte Lagrein. Während einer Führung durch die Kellerei und bei einem Besuch des Museums lernt man neben kulturhistorischen Zusammenhängen auch viel über die aktuellen Herausforderungen des Weinanbaus in Zeiten des Klimawandels.

Kulinarisch kreativ

Wer sich selbst ein Bild über die Vielfalt der Weinregionen Südtirols machen möchte, ist in den Vinum Hotels bestens aufgehoben. „Von den 29 Hotels haben neun ein eigenes Weingut, dessen Weine auf allen Karten der anderen Häuser ebenfalls stehen“, so Christoph Mahlknecht. In Häusern wie dem bei Meran gelegenen Muchele kann man da schon mal kurz den Überblick verlieren. Allein auf der regulären Weinkarte finden sich über 600 Weine – dazu kommt eine weitere Spezialitätenkarte, die echten Weinkennern das Herz höherschlagen lässt. Zum Glück gibt es in dem kleinen, von den Schwestern Martina und Priska Ganthaler geführten Designhotel insgesamt fünf Sommeliers, die beratend zur Seite stehen. Wer neben den Bergen etwas Stadtluft schnuppern möchte, kommt vom Muchele schnell in den inzwischen für seine große Therme bekannten Kurort Meran. Hier kann man nicht nur exzellent shoppen, es lassen sich auch etliche regionale Spezialitäten wie Knödel, Speck oder Käse probieren. Ein Geheimtipp ist die kleine, in einer Hintergasse gelegene Schokoladenmanufaktur 58chocolate, in der der junge Chocolatier René Romen seine Kreativität unter Beweis stellt.

Kreativität beweist auch das in Klausen gelegen Vinum Hotel Spitalerhof in Sachen Design und Unterkunft für die Gäste. Während die Tiefgarage einem Weinkeller ähnelt und man das Gefühl hat, sich in einem Weinberg zu befinden, gibt es neben den regulären Zimmern zwei überdimensionale Weinfässer, in denen man durchaus stylish übernachten kann. Mitten zwischen den Baumwipfeln thront dagegen das bei Brixen gelegene Hotel My Arbor. Das für ein Vinum Haus recht große Adults-only-Hotel liegt auf 1.300 Meter Höhe und ist Südtirols erstes Baumhotel. Vor allem der 2.500 Quadratmeter große Spa-Bereich mit seinen Saunen, außergewöhnlichen Aufgusszeremonien und privaten Relax-Hütten machen einen Besuch des Hotels für Wellness-Fans zum Erlebnis.

Saunieren im Wald

Viel Wert auf einen möglichst geringen ökologischen Fingerabdruck legt das hoch über Bozen liegende Ecohotel Saltus, das mit den Themen Nachhaltigkeit, Design, Komfort und Ästhetik überzeugt. Die minimalistische Architektur fügt sich nahtlos in die Umgebung ein, Skypool und Waldsauna laden zum Entspannen ein, und von den Zimmern fällt der Blick auf die grandiose Kulisse der Dolomiten. Wer mit dem Zug anreist, wird kostenlos vom Bahnhof abgeholt, bekommt fünf Prozent Rabatt auf die Übernachtung und ein Gratis-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Zudem stehen den Gästen kostenlos Mountain- und E-Mountainbikes zur Verfügung, um etwa die einzigartigen Lärchenwiesen rund um den Gipfel des Salten zu erkunden. Und natürlich kommt auch im Saltus die Kulinarik nicht zu kurz: Das Restaurant Tschögglbergerhof setzt auf regionale, saisonale und traditionelle Gerichte sowie einem nachhaltigen Wirtschaftskreislauf. Dass das allein aus Frauen bestehende Führungsteam dank Sommelier-Ausbildung und persönlicher Leidenschaft die richtige Weinempfehlung gibt, ist bei einem Vinum Hotel natürlich selbstverständlich.

INFO

