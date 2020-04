SAN FRANCISCO: Hunky Jesus & Foxy Mary

Corona hat auch zur Absage einer der skurrilsten Veranstaltungen im Szenekalender von San Francisco geführt. Doch auch hier mach Not erfinderisch: Der „Hunky Jesus & Foxy Mary“-Wettbewerb findet am Ostersonntag nun digital statt.

× Erweitern Foto: Instagram@sfsisters Hunky Jesus San Francisco

„Easter in the Park“, das von den Sisters of Perpetual Indulgence seit über 40 Jahren organisierte LGBTIQ*-Festival, fällt in diesem Jahr auf Grund der Corona-Krise aus. Doch die Absage ist für alle, die am Ostersonntag nicht in San Francisco sind auch eine Chance. Statt auf einer Bühne im Mission Dolores Park findet die Wahl von „Hunky Jesus“ und „Foxy Mary“ nun erstmals im Internet statt. Genauer gesagt auf der Instagram-Seite der Sisters.

Gesucht werden dabei die heißesten Jesus- und Mariakostüme, deren Gewinner für gewöhnlich vom Publikum vor Ort gewählt werden. Doch diesmal darf die ganze Welt die Sieger bestimmen.

Bis Karfreitag können sich Teilnehmer aus allen 50 US-Bundesstaaten mit einem kurzen Video bewerben. Am 12. April (Ostersonntag) gegen Nachmittag deutscher Zeit werden dann die besten 30 Bewerber und Bewerberinnen HIER vorgestellt und über Kommentare und Likes gewählt.

Live-Übertragung ab 22 Uhr

Ab 22 Uhr deutscher Zeit beginnt dann ein Live-Stream mit der Übertragung des Wettbewerbs, der auf Facebook übertragen wird.

Wie es in diesem Jahr mit weiteren Events wie dem San Francisco Pride im Juni und der Folsom Street Fair im September weitergeht, steht noch nicht fest.

Aktuelle Infos und LGBTIQ*-Reisetipps für San Francisco nach Corona gibt es unter www.sftravel.com/lgbtq