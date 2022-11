SCHWEIZ: Erste LGBTIQ*-Tour „From City to Summit“

Der Schweizer LGBTIQ*-Veranstalter Pink Alpine hat für internationale Besucher eine mehrtägige Rundreise durch die Schweiz im Programm.

× Erweitern Foto: swiss-image.ch/Anja Zurbruegg Schweiz

Pink Alpine hat sich zum führenden Anbieter im deutschsprachigen Raum von geführten LGBTIQ*-Reisen entwickelt. Seit neuem wird Pink Alpine Touren durch die Schweiz für Touristen vor allem aus Nordamerika, Australien und Großbritannien vermarkten. Anlässlich der wichtigsten Konferenz für LGBTIQ*-Tourismus hat Pink Alpine erstmals eine, auf queeres Zielpublikum ausgerichtete Mehrtagestour "From City to Summit" präsentiert. Auf der 38. World Convention der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) in Mailand hat Pink Alpine als Mitglied der IGLTA die Chance genutzt, seine neue Incoming Tour durch die Schweiz für Individualreisende vorzustellen. Für den Reiseveranstalter ist die Präsentation ein Meilenstein in der 10-jährigen Unternehmensgeschichte. Mit der „From City to Summit Tour“ will Pink Alpine die Möglichkeit bieten, die wichtigsten Spots der Schweiz – von den historischen Städten bis hin zu den berühmtesten Alpengipfeln kennenzulernen.

Sicher, nachhaltig und „like a local“ reisen

Aktuell wird die Schweit für queere Touristen kaum beworben. Dies will Pink Alpine ändern. In einem unvergeßlichen und sicheren Setting, das auf die LGBTIQ*-Community ausgerichtet ist, soll die Schweiz aktiv in dieser Zielgruppe vermarktet werden. Denn die Schweiz bietet sämtliche Voraussetzungen und erfüllt die hohen Erwartungen schwuler und lesbischer Reisenden vollkommen. Pink Alpine kennt die Bedürfnisse und Anliegen der Zielgruppe bestens und weiß, wie hoch das Potential ist, das bis dahin zu wenig ausgeschöpft wurde. Eine ideale, ergänzende Plattform zum Start der neuen Tour sind die EuroGames, die im Sommer 2023 in Bern stattfinden. Zu Europas größtem LGBTIQ*- Sport-Event werden zwischen 3500 und 4000 Teilnehmende erwartet.

× Erweitern Foto: Zürich Tourismus Zürich

In acht Tagen von Genf via Zermatt, Bern nach Zürich

Die Schweiz gilt als besonders sicheres Land, auch was den Umgang mit der LGBTIQ*-Community angeht. Sowohl das Reiseziel und die Hotels als auch Empfehlungen für Restaurants und Aktivitäten in den jeweiligen Destinationen wurden von Pink Alpine hinsichtlich LGBTIQ*-friendlyness mit größter Sorgfalt ausgesucht. Während der 8-tägigen Tour können sich die Reisenden von Genf via Montreux, Zermatt, Bern und Zürich bequem vom Reiseprogramm leiten lassen und sich aber gleichzeitig in den jeweiligen Destinationen frei bewegen. Ein Pluspunkt vorneweg: Mit dem Swiss Travel Pass wird eine “Flat Rate” für das öffentliche Transportsystem geboten.

× Erweitern Foto: Switzerland Tourism/Christof Sonderegger Schweiz Bahn

Vom lokalen Guide Insidertipps erhalten

In Bern und Zürich ist eine Begleitung durch LGBTIQ*-freundlichen Guides im Reiseplan enthalten. Der lokale Guide kennt seine Stadt wie die eigene Hosentasche und gestaltet die Rundgänge mit dem Blick durch die LGBTIQ*-Brille. Des Weiteren erhalten die Reisenden viele Insidertipps zu Restaurants, Bars und Ausgehmöglichkeiten und flanieren nahezu wie Einheimische durch die Städte. Authentische Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung sind problemlos möglich und garantieren erlebnisreiches und nachhaltiges Reisen - ganz nach dem Motto: Travel like a local!

www.pinkalpine.lgbt