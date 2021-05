SCHWEIZ: Bergoase

Mit seinem brandneuen Mountain Ashram Spa und weiterentwickeltem Konzept ist das CERVO Mountain Resort in Zermatt ein stylischer Rückzugsort in den Schweizer Alpen.

Mit dem Matterhorn als Wahrzeichen gelten das autofreie Bergdorf Zermatt und die Walliser Alpen als eine der bekanntesten Urlaubsregionen der Schweiz. Ob Wintersport oder Wandern, bei einer Bahnfahrt auf den Gornergrat oder einem Helikopter-Rundflug mit Air Zermatt – die Gipfel und Gletscher der Region sorgen stets für eine atemberaubende Kulisse. In dem nach einem umfangreichen Um- und Neubau im Dezember 2020 wiedereröffneten CERVO Mountain Resort verschmelzen die Kulturen des Alpenraums mit jenen aus Nah- und Fernost. Der spektakuläre Blick über das Matterhorn begleitet dabei die Gäste während des gesamten Aufenthalts - sei es beim Frühstück vor großen Panoramafenstern, beim Blick aus dem Zimmer oder während des Bads im Onsen des Mountain Ashram Spas.

Liebe zum Detail

Die 54 Zimmer des CERVO Mountain Resorts verteilen sich auf sieben Lodges, deren Interior von der in Augsburg ansässigen Architektur- und Designschmiede Dreimeta entworfen wurde. Mit viel Liebe zum Detail spiegeln die insgesamt drei verschiedenen Zimmerkonzepte mit ihren Materialien und Formen die schweizerische Bergwelt wider. So finden sich in einigen der Suiten neben stylischen Kaminen auch auf Balkon oder Terrasse stehende Wannen sowie in den Bädern Spa-Duschen mit Dampffunktion. Für Wintersportler stehen im Keller pro Zimmer ein eigener Schrank zur Aufbewahrung von Skischuhen und Ausrüstung zur Verfügung. Dank direktem Anschluss an die Skipiste ist das Resort ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der über 300 Pistenkilometer rund um Zermatt, dessen Skigebiet bis nach Italien reicht.

Spezialitäten aus Nah und Fern

Gäste und Besucher können zwischen insgesamt drei Restaurants wählen. Während im Ferdinand klassische Alpenküche auf der Karte steht, lockt das Hauptrestaurant Bazaar mit vegetarischer Küche aus dem Orient, etwa mit Hummus aus Süßkartoffeln, gegrillten Auberginen,marokkanischer Tajin oder indischen Currys. Das Madre Nostra serviert auf zwei Etagen und einer großen Terrasse Spezialitäten aus Italien, darunter hausgemachte Pasta, Fisch und Steaks. In der ebenfalls zum Resort gehörenden Grapes & Juniper Bar serviert man neben dem hauseigenen Huntsman Bier eine große Auswahl an Gin.

Bad im Mondschein

Inspiriert von asiatischer Wellness-Tradition präsentiert sich der neu gebaute Mountain Ashram Spa. Neben einem heißen Onsen-Bad, von dem man den perfekten Blick auf das Matterhorn genießt, stehen den Gästen ein bhutanesisches Hot Stone Bad sowie eine mongolische Jurte als Rückzugsort zur Verfügung. Ayurvedisch inspiriere Rituale, Massagen, Beauty-Behandlungen sowie Meditations- und Yogakurse runden das Angebot ab. An Vollmondnächten bleibt der Spa bis Mitternacht offen, so dass man vom Olsen aus die im fahlen Licht strahlend weiße Bergwelt genießen kann.

www.cervo.swiss