TOP 6: Luzern

Die am Ufer des Vierwaldstättersees gelegene Stadt Luzern ist ein wahres Schmuckstück und gilt als Tor zur Zentralschweiz. Unsere Tipps für sechs Highlights in und um Luzern:

Altstadt

Luzerns bekannteste Sehenswürdigkeit ist die aus dem Mittelalter stammende Kapellbrücke, die mit ihren Giebelgemälden als eine der ältesten überdachten Holzbrücken Europas gilt. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist die Museggmauer, die bis auf einen Turm in ihrer ursprünglichen wehrhaften Gestalt erhalten geblieben ist. Historische, mit Fresken geschmückte Häuser umsäumen in der autofreien Altstadt malerische Plätze wie etwa den Weinmarkt. Die Jesuitenkirche aus dem 17. Jahrhundert gilt als der erste sakrale Barockbau der Schweiz und die zwei Türme der Hofkirche sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Der sterbende Löwe, welcher zum Andenken an den Heldentod der 1792 in den Tuilerien gefallenen Schweizer in den Felsen gehauen wurde, ist eines der bekanntesten Denkmäler der Schweiz. Und mit dem 112 Meter langen Bourbaki-Panorama besitzt Luzern eines der wenigen erhaltenen Monumental-Rundgemälde der Welt. www.luzern.com

KKL

Das Kontrastprogramm zur historischen Altstadt liefert das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL). Das im Jahr 2000 am Seeufer eröffnete Gebäude wurde vom französischen Stararchitekten Jean Nouvel und dem amerikanischen Akustiker Russel Johnson entworfen und gilt als Meisterwerk unter den modernen Konzertsälen dieser Welt. Das KKL ist Heimat des alljährlich im Sommer stattfindenden, renommierten Lucerne Festivals und beherbergt neben dem Konzertsaal einen weiteren, multifunktionellen Saal, ein Kongresszentrum, ein Kunstmuseum sowie gastronomische Einrichtungen wie das Restaurant RED oder die Crystal Lounge. www.kkl-luzern.ch

Titlis

Das Wintersportgebiet Titlis/Engelberg gilt als Paradies für Tiefschneefahrer doch nicht nur Ski- und Snowboardfans kommen hier auf ihre Kosten. Der über 3000 Meter hoch gelegene Gipfel des Titlis wird von einem Gletscher bedeckt und ist Sommer wie Winter eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Zentralschweiz. Vom Dorf Engelberg gelangt man mit einer Seilbahn und einer Drehseilbahn auf den Gipfel. Neben einer Gletschergrotte, dem Sessellift „Ice Flyer“ und einem Gletscherpark zum Rodeln befindet sich hier mit dem „Cliff Walk“ Europas höchstgelegne Hängebrücke, die über einen 500 Meter tiefen Abgrund führt. www.titlis.ch

Vierwaldstättersee

Der Name des Sees hat seinen Ursprung in den historischen vier «Waldstätten», die den Vierwaldstättersee umgeben. Es sind die Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern. Der Schwur auf der Rütliwiese am Vierwaldstättersee im Jahr 1291 legte den Grundstein für die Schweizerische Eidgenossenschaft. Der See war lange die wichtigste Verkehrsachse der Region und bis 1863 die einzige Handelsverbindung zum Gotthardpass. Die Schifffahrt mit einem der fünf historischen Schaufelraddampfer oder der 15 eleganten Salon-Motorschiffe gehört zu den Highlights der Region. Die Fahrten führen zum Beispiel nach Flüelen, Küssnacht oder Alpnachstad durch eine gewaltige Naturkulisse. Im Sommer lockt das Seebad Luzern zu einem Sprung ins kühle Nass. Vom dortigen Restaurant bzw. der Bar hat man einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang mit Alpenpanorama. www.lakelucerne.ch

Rigi

Neben Luzerns Hausberg Pilatus lohnt - vor allem bei schlechtem Wetter - ein Besuch der Rigi. Auf dem Berg, den man mit einer Seilbahn oder Zahnradbahn erreicht, befindet sich an der Station Kaltbad eine moderne Theme mit Innen- und Außenbecken sowie einer kleinen Saunalandschaft. Das 2012 eröffnete Mineralbad & Spa Riga Kaltbad wurde vom Schweizer Stararchitekten Mario Botta entworfen und bietet einen herrlichen Blick auf die Schweizer Bergwelt. www.mineralbad-rigikaltbad.ch

Verkehrshaus

Es ist das meistbesuchte Museum der Schweiz und zeigt anhand von über 3000 Objekten die Entwicklung des Verkehrs auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft. Zudem erwartet die Besucher des Verkehrshauses ein Filmtheater mit der größten Leinwand der Schweiz, ein Planetarium sowie das „Swiss Chocolate Adventure“ - eine Tour durch die Geschichte der Schokoladenherstellung. www.verkehrshaus.ch

INFO

www.luzern.com

www.myswitzerland.com

ANREISE

Dank bester Infrastruktur der Schweizer Bahn erreicht man Luzern leicht mit dem Zug, etwa ab Zürich (45 Minuten) oder Basel (ca. 60 Minuten). Auch alle Ausflugsziele in der Umgebung lassen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn oder Schiff gut erreichen. www.sbb.ch

ÜBERNACHTEN

Ausgezeichnet als das beste 4-Sterne Stadthotel der Schweiz bietet darauf einer Anhöhe gelegene Art Deco Hotel Montana eine grandiose Aussicht über den Vierwaldstättersee und die ihn umgebende Bergkulisse. Die vor dem Eingang wehende Regenbogenfahne macht deutlich: hier ist wirklich jeder willkommen. Ab Mai verwandelt sich die große Dachterrasse in einen „Beach Club“, der zu den angesagtesten Sommer-Treffpunkten Luzerns zählt. Wer auch im Winter die Aussicht im Freien genießen möchte, wählt eine der zehn Penthouse Suiten mit einem privaten Outdoor-Whirlpool. Das Restaurant Scala bietet neben seinem Panoramablick mediterrane Küche auf Spitzenniveau und ist bekannt für sein sonntägliches Brunch-Buffet. www.hotel-montana.ch