SCHWEIZ: Pisten-Gaudi & Gourmets

Seit 2005 gehört die Arosa Gay Ski Week Ende Januar zu den bekanntesten Wintersport-Events der LGBTIQ*-Community. Auch 2023 haben sich die Veranstalter ein vielfältiges Programm überlegt.

× Erweitern Foto: Arosa Gay Ski Week Arosa Gay Ski Week

Dass während der Arosa Gay Ski Week nicht nur Ski- und Snowboard-Fahrer auf den über 225 präparierten Pistenkilometern des Skigebiets Arosa Lenzerheide auf ihre Kosten kommen, dafür sorgen zahlreiche Events abseits der Piste. Neben dem obligatorischen Après-Ski und Party-Highlights wie Disco Avalanche, Heidi & Heissepeter oder dem White Snowball stehen tagsüber auch Aktivitäten wie Eislaufen, Schneeschuhwanderungen oder das gemeinsame Mittagessen am Berg auf dem Programm. An den Abenden locken unter anderem ein klassisches Konzert in der Dorfkirche, Nachtschlitteln oder der Eislauf Holigay On Ice. Höhepunkt ist das für den 27. Januar angesetzte Arosa Drag Race, bei dem sich die Teilnehmenden in ihren witzigen Kostümen auf Skiern, Snowboards oder auch Schlitten waghalsig die Piste hinabstürzen.

× Erweitern Foto: Arosa Gay Ski Week Arosa Gay Ski Week

Kulinarische Erlebnisse

Einen besonderen Schwerpunkt setzt die bei internationalen Gästen aus bis zu dreißig Ländern beliebte Skiwoche auf gemeinsame kulinarische Erlebnisse. Diese sind mal traditionell rustikal wie beim Raclette-Fun oder dem Fondue Chinoise, mal elegant und außergewöhnlich wie beim Noble Fondue mit Champagner, Trüffeln und Steinpilzen oder bei alpiner Gourmetküche im Sterne-Restaurant des 5-Sterne-Luxushotels Tschuggen Grand. Wer über die Website der Arosa Gay Ski Week ein Pauschalangebot mit Übernachtung sowie Ski- und Event-Pass bucht, erhält von den Veranstaltern zudem eine Bestpreisgarantie. Die Auswahl reicht dabei von der einfachen Ferienwohnung über Bed & Breakfast bis zum luxuriösen 5-Sterne-Hotel und bietet für jeden Geldbeutel das passende Angebot. Ab Zürich erreicht man Arosa mit der Bahn in gut 2,5 Stunden, von Süddeutschland empfiehlt sich die Route über Lindau (Bodensee) und Chur.

Arosa Gay Ski Week, 21. bis 28. Januar 2023

www.ski.lgbt