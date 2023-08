WINTERTHUR: Durchatmen, Loslassen, Entdecken

Mit seinen knapp 115.000 Einwohnern ist Winterthur im Kanton Zürich zwar immer noch die sechstgrößte Stadt der Schweiz, versprüht aber dennoch den Flair und die Gelassenheit eines gemütlichen Ortes inmitten schönster Wald- und Wiesenlandschaften. Winterthur ist allerdings auch Kulturstätte und als „Stadt der Museen“ bekannt.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

ROMANTISCH & KUNSTVERLIEBT

Bereits bei Ankunft in Winterthur setzt Gelassenheit ein – der Bahnhof ist als Knotenpunkt übrigens einer der wichtigsten in der Schweiz – und wenn man so die Flaniermeile Marktgasse entlangwandelt, lässt es sich plötzlich durchatmen. Zwar bietet Winterthur alles, was man von einer Stadt dieser Größe erwartet – Kulinarik, Shopping und Nightlife – und doch fühlt man sich nicht von ihr überfordert. Und das ist auch gut so. Wer unser Nachbarland vielleicht zum ersten Mal besucht, findet in Winterthur einen wunderbar abwechslungsreichen Ort, der dennoch alle unsere Bedürfnisse nach Beschaulichkeit befriedigt, denn das ist es doch, was viele Deutsche in die Schweiz zieht: ein bisschen Gelassen- und Geborgenheit. Die Marktgasse und die umliegenden Straßen bilden übrigens die größte zusammenhängende Fußgängerzone des Landes. Am Wochenende finden rund um die Stadtkirche, erkennbar an den tiefblauen Ziffernblättern an einem der Türme, Wochenmärkte mit Käse, Gemüse und Blumen aus der Region statt. Einen besonders schönen Blick auf das Treiben im Stadtzentrum und die Kirche erhält man übrigens vom Rosengarten aus, der in wenigen Minuten erklommen ist und neben einem traditionellen Teehaus natürlich auch verschiedenste Rosenarten beherbergt. Jedes Jahr blühen hier knapp 3.000 Blumen.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Unweit dieses Kleinods der Rosenzucht befindet sich mit dem Sulzer-Areal ein Gegengewicht zur Romantik der Altstadt. In dem ehemaligen Industriegebiet gibt es heute jede Menge junge Restaurants, Bars und moderne Büroflächen zu entdecken. Außerdem liegen hier der Kornhaus Club, in dem regelmäßig Elektropartys stattfinden (www.kornhauswinterthur.ch), sowie der Skillspark. Letzterer ist eine 6.000 Quadratmeter große Sport- und Freizeitanlage mit Kletterwand, Trampolinpark, Freejump-Areal und vielen weiteren Möglichkeiten, sich mal so richtig auszutoben. (www.skillspark.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Etwas gediegener geht es in den insgesamt 16 Museen zu, die sich über das Stadtgebiet verteilen. Besonders die große Vielfalt an Kunstmuseen hängt mit den Winterthurer Kunstsammlern wie Oskar Reinhart zusammen, die hier im 20. Jahrhundert allerlei Raritäten kumulierten. Auch das Fotomuseum und die dazugehörige Stiftung haben international einen sehr guten Ruf. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs zeigte das Haus gerade eine Ausstellung zum Thema „Chosen Family“ mit vielen queeren Kunstschaffenden aus aller Welt. (www.fotomuseum.ch) Das am besten besuchte Museum ist und bleibt aber das Swiss Science Center Technorama mit unzähligen Experimentierstationen, an denen die Gesetze der Natur begreifbar gemacht werden. (www.technorama.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Wer eine ganz besondere Naturgewalt hautnah erleben will, braucht dafür nur in den Zug zu steigen.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

REIN INS KÜHLE NASS

Der Rheinfall in Neuhausen und Laufen-Uhwiesen gehört mit einer Höhe von 23 Metern und 150 Metern in der Breite zu den drei größten Wasserfällen Europas. Von Winterthur aus erreicht man dieses Highlight in weniger als einer Stunde. Mit kleinen Booten geht es bis ganz nah an die stürzenden Wassermassen oder sogar bis an den Mittelfelsen, von dem aus Besucher einen tollen Blick auf das Schloss Haufen und das Schloss Wörthli an den jeweils entgegengesetzten Ufern haben. Unbedingt wasserfeste Kleidung tragen! (www.rheinfall.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Winterthur liegt aber nicht nur in unmittelbarer Nähe einzigartiger Naturschauspiele. Mit Zürich befindet sich außerdem die größte Stadt der Schweiz nur einen Katzensprung entfernt.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

ZÜRICH

Seit 2021 dürfen in der Schweiz auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Die „Homo-Ehe“ war auf den CSD-Paraden im Vorfeld das wichtigste Thema der Demonstranten. Zürich veranstaltet als einzige Stadt des Landes jährlich einen Umzug, während sich andere Städte als Austragungsort einer Parade abwechseln. Überhaupt ist Zürich die Schweizer Metropole mit der höchsten Dichte an queeren Bars, Klubs und Veranstaltungen. Die Cranberry Bar nahe dem historischen Rathaus in der Altstadt ist an allen Tagen der Woche geöffnet und serviert Cocktails, Bier und Longdrinks indoor auf zwei Ebenen sowie im Außenbereich des Lokals. (www.cranberry.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Den möglichen Kater bekämpfst du am nächsten Morgen am besten mit einem ordentlichen Frühstück. Das Bistro tibits am Opernhaus offeriert immer sonntags ab 10 Uhr ein großzügiges Brunch-Buffet, bestehend aus allerlei vegetarischen und veganen Leckereien. Bio-Rührei, French Toast mit Obstkompott, Pancakes mit Ahornsirup und goldbraune Rösti dürfen dann in gemütlicher Atmosphäre und bei einer guten Tasse Kaffee probiert werden. (www.tibits.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

WINTERTHUR IN KÜRZE

SLEEP

Winterthur ist nicht nur für seine vielfältige Museumslandschaft bekannt, sondern auch für seine vielen Grünflächen und aufmerksam gepflegten Parkanlagen. Das Park Hotel Winterthur **** liegt quasi mitten im Stadtgarten und verfügt über eine Großzahl verschiedener Zimmerkategorien, die unterschiedlichste Ansprüche bedienen. Das Frühstücksbuffet mit Blick aufs Grün ist reichhaltig und die Bedienung äußerst zuvorkommend. Der Hauptbahnhof ist nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. Mit dem Bloom gibt es darüber hinaus ein kleines Restaurant im Hotel, das sowohl im Innenbereich aber auch auf der Terrasse klassische Schweizer Küche und internationale Gerichte serviert. / www.phwin.ch

EAT

Das Rosa Pulver im Herzen der Winterthurer Altstadt will seine Gäste olfaktorisch überraschen und serviert außergewöhnliche Kreationen und Kombinationen diverser Zutaten, die man häufig so noch nie geschmeckt hat. Das Ambiente wirkt traditionell, der Service ist jung und ungezwungen. Wir empfehlen das „Rosa Pulver-Menü“ mit vier Gängen – in vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch. / www.rosapulver.ch

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

COFFEE BREAK

Meterhohe und gut gefüllte Bücherregale säumen die Wand auf der einen Seite, auf der anderen hängen Kunstfotografien. Das COALMINE Kaffee direkt neben dem Hauptbahnhof ist nicht nur ein Ort des guten Kaffees (und Kuchens!), sondern auch ein Veranstaltungslokal und Ort der Begegnung. Regelmäßig finden hier Lesungen und Ausstellungen statt. / www.coalmine.ch

www.myswitzerland.com/staedte /// #ichbrauchschweiz