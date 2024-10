SCHWEIZ: 20 Jahre Arosa Gay Ski Week

Die Arosa Gay Ski Week findet seit 2005 jeweils in der letzten Januarwoche statt und bietet sieben Tage Winterspaß mit vielen Sonnentagen und besten Schneebedingungen. Das Schweizer Bergdorf gilt schon lange als gay-friendly Ferienort – die Regenbogenflagge weht als Zeichen dafür während dem ganzen Winter stolz im Dorfzentrum.

× Erweitern Foto: Aaron Cobbett / Arosa Gay Ski Week Arosa Gay Ski Week

2025 lädt der idyllische und gayfriendly Ferienort Arosa in Graubünden vom 18. bis 25. Januar zur beliebten LGBTIQ* Skiwoche ein. Seit dem ersten Treffen von ein paar wenigen Wintersportbegeisterten aus der Community im Jahr 2005 hat sich die Arosa Gay Ski Week zu einer lebhaften, bunten und fröhlichen Woche mit einem abwechslungsreichen Programm und viel Sport entwickelt.

× Erweitern Foto: Aaron Cobbett / Arosa Gay Ski Week Arosa Gay Ski Week

Alle sind willkommen!

Aus aller Welt treffen sich seriöse Sportler, Lipstick Lesben, süße Jungs, heiße Daddys und motivierte Schneehasen in Arosa. Das 225 Pistenkilometern umfassende Skigebiet von Arosa-Lenzerheide, beste Schneebedingungen, viele Sonnentage und über 600 Teilnehmer aus 30 Nationen machen die Arosa Gay Ski Week zu recht zum beliebtesten europäischen Winter Pride Festival. Die Arosa Gay Ski Week bietet eine ganze Woche voller Aktivitäten, Themendinner, Konzerte, Après-Ski, Partys und natürlich auch großartigem Ski- und Snowboardfahren. Was die Teilnehmenden unter der Woche machen, steht ihnen total frei. Gäste, die es lieben, den Hang hinunterzurutschen, können tagsüber auf den insgesamt 225 Kilometern Pisten brettern und abends so richtig abfeiern. Falls kein Bock auf den weißen Spaß im Schnee vorhanden ist, entspannt man sich im Liegestuhl auf den Berghütten oder in den Spas und Saunen der Hotels.

× Erweitern Foto: Aaron Cobbett / Arosa Gay Ski Week Arosa Gay Ski Week

Abwechslung garantiert

Die Arosa Gay Ski Week steht für Spaß und Abwechslung. Arosa bietet viel mehr als Skifahren. Es gibt mehrere Möglichkeiten für Winterwanderungen auf gut präparierten Wanderwegen, dazu Eislaufen, Curling und Langlaufen. Arosa verfügt zudem über eine große Auswahl an köstlichen Restaurants, sowie heimelige Berghütten, trendige Klubs und herrliche Spas. Auf dem Wochenprogramm steht oftmals auch Schneeschuhlaufen, Schlitteln oder Pferdekutschenfahren durch atemberaubende Alpenlandschaften. Das wunderschöne Schweizer Alpendorf ist ein echtes Schmuckstück und bietet vom Schneeabenteuer bis zum leckeren Essen, von abendlichen Partys bis zu Ruhe-Oasen für alle etwas. In Zusammenarbeit mit Arosa Tourismus werden eine große Auswahl an schwulenfreundlichen Partnerhotels, Chalets und Appartements angeboten. Bei Buchungen auf der Website ist der Event-Pass mit allen Eintritten zu Partys und Events bereits enthalten.

18. – 25.01.; Arosa Gay Ski Week 2025

www.ski.lgbt