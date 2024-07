SEVILLA: So feierte Andalusien seinen Pride

Zehntausende Menschen feierten am Wochenende in Andalusiens Hauptstadt Sevilla den Pride. Bereits am Donnerstag schauten Tausende einem abendlichen Drag-Wettbewerb auf einer großen Bühne am Platz Alameda de Hércules zu.

Während des gesamtem Wochenendes traten hier etliche Künstlerinnen und Künstler, DJs und spanische ESC-Teilnehmer wie Nebulossa (2024) auf. Höhepunkt war eine abendliche Parade durch das Stadtzentrum mit zahlreichen Fußgruppen und knapp 20 Wagen, die unter anderen an den aus Holz gebauten Setas, einem der Wahrzeichen Sevillas, vorbeiführte.

Hier unsere Fotos:

Mehr Infos über Sevilla und Spanien gibt es unter www.visitasevilla.es und www.spain.info