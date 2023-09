SEYCHELLEN: LGBTIQ*-Cruise im Tropenparadies

Die Seychellen sind eines der wenigen Länder Afrikas, das über ein Gesetz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz auf Grund der sexuellen Identität verfügt. Zudem wurde 2016 homosexueller Sex legalisiert. Vom 28. Oktober bis 4. November 2023 findet auf dem Boutique-Kreuzfahrtschiff M/Y Pegasos mit insgesamt 21 Kabinen eine 8-tägige Entdeckungsreise durch die Inselwelt des Tropenparadieses statt.

Die Kreuzfahrt beginnt und endet in Mahe auf der Insel St. Anne. Andere Inselhopping-Stopps sind Curieuse, ein Halt auf Cousin Island für einen Besuch des örtlichen Vogelschutzgebiets und dann weiter zum berühmten Strand Anse Lazio auf Praslin, einem der schönsten Strände der Welt, der zum Schnorcheln und Wassersport einlädt. Von traditionellen kreolischen Gerichten bis hin zu exotischen Früchten und Gewürzen - die Seychellen bieten ein kulinarisches Erlebnis wie kein anderes. Das Unterhaltungsprogramm vor Ort zeigt das reiche kulturelle Erbe der Inseln und bietet eine reizvolle und tiefgreifende Erfahrung für alle. Am vierten Tag segeln die Gäste nach Aride, St. Pierre - Baie St. Anne und Praslin und erleben beim Ankern in Baie St. Anne die Kreolische Nacht. Vor der Ausschiffung in Mahe werden weitere Inseln wie La Digue und Moyenne angelaufen.

Organisiert wird die Reise vom griechischen LGBTIQ*-Aktivisten, Filmemacher und Brand Director Constantinos Venetopoulos, der zugleich Bruder des CEOs der in Familienbesitz befindlichen Reederei Variety Cruises ist. Auf dem Programm stehen u.a. Besuche der Inseln Cousin, Curieuse, Prasiln und La Digue mit viel Zeit zum Entdecken, Entspannen, Schwimmen und Schnorcheln. Zudem sind spezielle Events wie eine „Off Broadway Night At The Sea“ geplant.

28. Oktober bis 4. November 2023

www.varietycruises.com