SEYCHELLEN: Sonderflug mit DERTOUR und Condor

Für Kurzentschlossene hat DERTOUR ein Angebots-Special für Urlaub auf den Seychellen aufgelegt. Mit Condor geht es Mitte November für eine Woche an die Traumstrände im Indischen Ozean.

Genug geträumt – jetzt werden Reiseträume von fernen Ländern endlich wieder wahr. Die DER Touristik schickt die ersten Kunden mit Condor wieder auf die Seychellen. Mit den von Granitfelsen umrahmten, wunderschönen Stränden, Riesenschildkröten und der einzigartigen Kokosnuss Coco de Mer sind die Inseln im Indischen Ozean eines der schönsten Sonne-und-Strand-Reiseziele der Welt.

Villa mit Blick aufs Meer

Am 13. November 2020 hebt die Condor exklusiv für die DER Touristik von Frankfurt in Richtung Seychellen ab und kehrt am 22. November morgens zurück. Zur Auswahl stehen mehrere Pauschalpakete: jeweils 8 Tage/7 Nächte vor Ort mit Halbpension. Die umfangreiche Reiseabsicherung ist bereits inkludiert.

Buchbar ist unter anderem das Raffles Seychelles (7 Nächte im DZ mit Halbpension und Flug ab ca. 4.600 Euro pro Person). Das edle Hotel liegt auf der Insel Praslin mit Blick auf den Indischen Ozean. Hier warten ausschließlich Villen auf Gäste, die die einmalige Natur der Seychellen lieben. Der Nationalpark Vallée de Mai ist nicht nur Heimat der Seychellenpalme Coco de Mer, sondern auch ein UNESCO-Weltnaturerbe. Direkt in der Nähe liegt einer der bekanntesten Strände der Erde: Anse Lazio. Absolute Privatsphäre garantieren die 86 Villen, die alle einen eigenen Pool und einen Traumblick bieten. Der größte Pool der gesamten Seychellen schmiegt sich im Raffles Seychelles um die große Sonnenterrasse und erlaubt sogar Cardio-Aktivität. In dem ovalen, auf zwei Ebenen angelegten Pool schwimmen die Gäste nicht in Chlor, sondern im weichen Wasser der hoteleigenen Quelle. Auch die Idee eines eigenen Schnorchel-Parcours ist gerade für Anfänger sehr nützlich. Mit der vom Hotel zur Verfügung gestellten Ausrüstung kann direkt vom Strand aus eine Formation von Korallenbänken und Fischgründen erkundet werden.

Flug mit Hotel und Halbpension ab 1.600 Euro

Zu den weiteren Hotels gehören etwa das Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa, das Constance Ephelia Seychelles oder das Berjaya Praslin Seychelles (ab ca.1600 Euro). Neben Flug ab Frankfurt und sieben Nächten mit Halbpension sind auch die Transfers vor Ort sowie Rail & Fly im Preis enthalten.

