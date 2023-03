Solo-Schiffreisen mit NCL

× Erweitern – Anzeige –

Ein Großteil gibt an, dass Freiheit (37%), eigene Erfahrungen sammeln (31%), Selbstfindung (30%), etwas Neues ausprobieren (30%), das eigene Selbstvertrauen stärken (29%) sowie neue Orte entdecken (29%) ausschlaggebende Faktoren für den Solo-Urlaub sind. Alleinreisende sind 2023 sehr offen, wenn es um die Wahl ihrer bevorzugten Destination geht: Beinahe die Hälfte (46%) möchte innerhalb Europas verreisen und nennt kurze Reisezeit (64%), Sicherheit (54%) sowie Kosten (46%) als Gründe für diese Entscheidung. Ein Fünftel der Alleinreisenden (21%) bevorzugt hingegen internationale Ziele wie die USA (26%), Australien (20%), Neuseeland (19%) oder Thailand (16%).

Kreuzfahrten schaffen es unter die Top 5 der beliebtesten Reisearten. 53% der Befragten gaben an, in den nächsten drei Jahren eine Kreuzfahrt antreten zu wollen, und bereits 12% haben eine Kreuzfahrt gebucht, die sie allein unternehmen wollen. NCL hat 2010 als erste Kreuzfahrtreederei weltweit ihr preisgekröntes Studio-Konzept für Alleinreisende lanciert, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und preislich entsprechend gestaltet ist. NCLs Studio-Komplex ist nur mit einer entsprechenden Schlüsselkarte zugänglich und bietet Alleinreisenden neben komfortablen Studio-Kabinen eine stilvolle Lounge, in die sie sich zurückziehen und mit Gleichgesinnten in Kontakt treten können.

➡️ www.ncl.com