Sonnige Regenbogeninsel – 5 Gründe für Malta

Viele gute Gründe locken Besucher zu jeder Jahreszeit auf die maltesischen Inseln Malta, Gozo und Comino. Die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren faszinierenden Felsenküsten und Sandstränden sowie einer lebendigen und bunten Kulturszene und mehr als 300 Sonnentagen im Jahr erfüllen Ferienträume.

Die LGBTQ-Community ist in Malta herzlich willkommen und hat die große Vielfalt des kleinen Inselstaats bereits für sich entdeckt: Das kristallklare Mittelmeer, die wärmende Sonne, den lässigen, britisch-mediterranen Lifestyle, die pulsierende Clubszene, zahllose Events, außergewöhnliche Unterkünfte, hervorragende Gastronomie, ein tolles Sportangebot und – last but not least – 7000 Jahre Geschichte und Kultur. Urlauber können sich in Malta problemlos auf Englisch, Maltas zweiter Amtssprache, verständigen, da Malta 164 Jahre lang britische Kolonie war. Im Zentrum des Mittelmeers gelegen, wurde Malta im Laufe der Jahrtausende von verschiedensten Kulturen beeinflusst und ist heute ein moderner, von Toleranz gekennzeichneter EU-Mitgliedsstaat. Malta bildet mit den nah gelegenen Inseln Gozo und Comino ein sonniges Inseltrio, das sich perfekt ergänzt. Das quirlig-urbane Malta stellt einen reizvollen Kontrast zum eher verträumten und ursprünglich gebliebenen Gozo dar. Hier kann man wunderbar zur Ruhe kommen, die Natur und das Meer genießen oder sportlich aktiv sein. Das winzige, fast unbewohnte Comino ist berühmt für seine paradiesische „Blue Lagoon“ und eignet sich hervorragend zum Wandern in unberührter Natur.

Malta

5 Gründe warum der Archipel auch in der LGBTQ-Community voll im Trend liegt:

1. Gleichberechtigung

Mit seinen LGBTQ-freundlichen Gesetzen belegt Malta schon seit einigen Jahren im europäischen ILGA Rainbow Europe Index sowie beim Spartacus Gay Travel Index den Spitzenplatz und ist damit Trend-Reiseziel schlechthin für die LGBTQ-Communityies Europas. Hotels, Restaurants, Strände und Clubs gelten als offen und „gay-friendly“, und die Community vor Ort stellt für Urlauber etliche Urlaubs-Guides online zur Verfügung.

2. Malta Pride Week (06. – 15. September 2024)

Eine besonders bunte Woche ist auf der Insel die jährlichen Malta Pride Week, bei der über Malta die Regenbogenflagge weht. Nach dem EuroPride 2023 treten auch 2024 an vielen Orten namhafte Künstler und Bands auf. Abends wird in Bars und Clubs weiter gefeiert, in der Party-Hochburg Paceville in St. Julian’s. www.maltapride.org

Malta

3. Vielseitige Kulturszene

Beeindruckend ist die historische Architektur, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Namhafte Opernhäuser sowie moderne Museen und Galerien machen die maltesischen Inseln zu einem Paradies für Kulturliebhaber.

Die lebendige Vergangenheit des Archipels offenbaren gut erhaltene Städte aus dem Mittelalter, barocke Paläste und jahrtausendealte Tempelanlagen. Auch als Filmset ist Malta beliebt: hier fühlt man sich als Star in den Kulissen von „Troja“ oder „Game of Thrones“.

4. Lebendiges Nachtleben

Die Nacht zum Tag machen und das Leben feiern, das ist das Motto des maltesischen Partyviertels Paceville. Unter den vielen Bars und Clubs, für die der Stadtteil bekannt ist, finden sich mehrere Locations, die speziell die LGBTQ-Szene ansprechen, andere gelten als extrem „gay-friendly“. Auch Valletta ist für seine lebensfrohen Straßen mit Weinbars und Live-Musik bekannt. Ein Spezial-Veranstalter organisiert bunte LGBT-Events und Partys an verschiedenen Orten der Insel, darunter die legendären Foam-Partys.

5. Romantik pur

Und auch in trauter Zweisamkeit lässt sich Malta ganz wunderbar erleben. Die Buchten und Klippen mit spektakulärem Blick bieten ein ganz besonders romantisches Szenario für Sonnenuntergänge. Auch ein Spaziergang durch die mittelalterlichen Gassen der „Silent City“ Mdina schafft Romantik pur, speziell am Abend, wenn unterm Sternenhimmel die stille Stadt ihrem Namen alle Ehre macht.

Direktflüge in das Urlaubsparadies gibt es ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Memmingen und München sowie ab Wien, Genf und Zürich.

Mehr Infos und Angebote findet man unter https://mein-malta-urlaub.de sowie www.malta.reise