SPARTACUS COLLECTION: Rund um die Welt

Coffee-Table- statt Taschenbuch: Unter dem Titel SPARTACUS COLLECTION stellt die wohl bekannteste LGBTIQ*-Reisemarke nun eine Auswahl schicker Hotels und Kreuzfahrtschiffe vor.

× Erweitern Foto: Salzgeber Spartacus Collection

Fremde Kulturen entdecken und dabei trotzdem man selbst bleiben können – das war und ist für queere Reisende auch heute nicht überall auf der Welt selbstverständlich. Dennoch gibt es sie rund um den Globus, die Refugien, in denen Landeskultur und Diversität Hand in Hand gehen, in denen LGBTIQ*-Urlauber nicht nur toleriert werden, sondern explizit willkommen sind. An diese Orte entführt uns das bei Salzgeber erschienene Coffee-Table-Buch SPARTACUS Collection. Von mondänen Hotelpalästen in der Metropole über paradiesische Strandresorts in den Tropen bis hin zu den schwimmenden Luxushotels der neuen Kreuzfahrtgeneration haben die Experten des Spartacus International Gay Guide die Perlen unter den queerfreundlichen Reisezielen gefunden, getestet und vorgestellt. Das Ergebnis ist eine aufregende Weltreise für alle Sinne, die jede Menge Inspiration für den nächsten Urlaub liefert.

SPARTACUS COLLECTION - Hotels / Resorts / Cruises

Hardcover, 240 × 320 mm, 160 Seiten, Texte auf Deutsch und Englisch

www.salzgeber.de