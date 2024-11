SPARTACUS CRUISE 2025: Von Dubrovnik nach Rom

Auch 2025 wird es eine Spartacus Cruise geben – die einzige Gay Cruise für den deutschsprachigen Raum. Tausend Männer aus jeder Altersgruppe verbringen eine Woche an Bord des eleganten Schiffs Vasco da Gama.

× Erweitern Foto: Nicko-cruises.de Vasco da Gama

Die Reise beginnt in Dubrovnik, der Perle der Adria, wo die historische Altstadt mit ihren majestätischen Stadtmauern und schmalen Gassen verzaubert. Die Abfahrt erfolgt spät am Abend, sodass nach dem Einschiffen noch Gelegenheit für eine Besichtigung der legendären Festung mit ihren alten Mauern besteht. Am anderen Tag gleitet das Schiff sanft entlang der kroatischen Küste in die Bucht von Kotor, einen der schönsten Naturhäfen der Welt. Hier verschmelzen die dramatischen Berge mit dem tiefblauen Wasser. Die Altstadt von Kotor mit ihren malerischen Gassen und alten Kirchen lädt zum Erkunden ein.

Land voller Geheimnisse

Von hier aus geht es weiter nach Albanien, ein Land voller Geheimnisse und unentdeckter Schätze. Die wilde Schönheit der albanischen Küste und das reiche Kulturerbe, das sich in jeder Ecke verbirgt, bieten faszinierende Einblicke in eine wenig bereiste Region. Von Saranda aus kann man sowohl die Stadt erkunden als auch nach Korfu übersetzen, um zum Beispiel den legendären Palast von Kaiserin Sisi zu besichtigen. Im italienischen Gallipoli ist der Beach Day in einem schwulen Strandklub geplant. Nach einem Ausflug nach Taormina erreicht die Kreuzfahrt ihr Highlight: die Amalfiküste.

× Erweitern Foto: pixabay.com Amalfi Amalfi

Amalfiküste als Highlight

Steile Klippen fallen hier schroff ins kristallklare Meer, bunte Häuser schmiegen sich an die Felsen, und Zitronenhaine verströmen einen betörenden Duft. Orte wie Positano und Amalfi wirken wie Postkartenmotive, die in der Realität sogar noch schöner sind. Von dort aus gibt es noch einen Stopp in Neapel, wo man das legendäre Pompeji besichtigen kann, bevor die Reise in Rom endet.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich Spartacus Cruise

Tägliche Themenpartys

Während an Land sich eine Attraktion mit der nächsten abwechselt, kommt auch die Unterhaltung an Bord nicht zu kurz. International bekannte DJs wie Chris Bekker begleiten die täglichen Themenpartys musikalisch, zu denen die Gäste sich nach Lust und Laune kostümieren können – oder auch nicht. Gleichzeitig kann man die verschiedenen Bars und Restaurants für kulinarische Genüsse nutzen oder einfach nur am Pool liegen. Der Hauptpool verfügt über ein verschließbares Dach, das vor Wettereinflüssen schützt. Im Theater und den Lounges treten Communitykünstler wie etwa John Riot auf. Bekannt wurde er durch die sechste Staffel von „The Voice of Germany“. Johns Sound ist unverkennbar: eine Mischung aus melancholischen Texten, rauer Stimme und reinen Pop-Klub-Beats mit einem Hauch der 80er-Jahre. Er hat eine einzigartige musikalische Identität geschaffen.

Drag-Urgestein als Hostess

Bunt und lustig wird es nicht nur bei den Karaoke-Abenden, sondern auch mit unserer Hostess Tante Gladice. Sie ist ein Urgestein der Frankfurter Szene. Mal Diva, mal Hausfrau, und ein anderes Mal zeigt sie, dass man trotz ein paar Kilos mehr auf den Rippen die Hüften schwingen kann. Immer authentisch und gnadenlos ehrlich. Und dann singt sie auch noch live und arbeitet sich durch unterschiedliche Genres wie Schlager, Musical, Pop und freche Chansons.

× Erweitern Foto: Jens Berkenhagen Tante Gladice

Die Spartacus Cruise ist offen für Gäste jeden Alters, wobei sich die Mehrheit jenseits der 45 Jahre befindet. Dabei teilen sich viele Paare und Freunde die Kabine, aber zwanzig Prozent der Reisenden sind Singles und neuen Bekanntschaften ebenfalls aufgeschlossen. Ein beliebter Ort dafür ist das kleine Deck 14, das als FKK-Bereich fungiert und Tag und Nacht geöffnet ist.

www.spartacus.cruises