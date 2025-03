SPARTACUS TRAVEL AWARDS 2025: Die Gewinner

Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) wurden am 5. März die Spartacus Travel Awards verliehen. Zu den Preisträgern aus der Reisindustrie gehören dabei die Destinationen Thailand, Chicago und Tahiti sowie die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines.

Best LGBTQ Destination: Thailand

In diesem Jahr – am 23. Januar – hat Thailand offiziell die Ehe für alle eingeführt – eine historische Entscheidung, die das Land zum ersten in Südostasien machte, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften legalisierte. Bereits seit vielen Jahren gilt Thailand ein sicheres Urlaubsland für LGBTQ-Reisende aus aller Welt, das jede Menge Abwechslung bietet – vom quirligen Bangkok mit seiner lebendigen LGBTQ-Community bis hin zu tropischen Inseln wie Phuket oder Koh Samui. Im Norden Thailands können Besucher die reiche Kultur von Städten wie Chiang Mai oder die Naturwunder des Doi Luang Nationalparks entdecken. Entgegengenommen wurde der Preis von Frau Thanasnee Srichantuk, Deputy Director der Tourism Authority of Thailand, Frankfurt.

Best LGBTQ-Event Destination: Chicago

Als demokratische Hochburg und Sancturay City ist Chicago die Heimat der größten LGBTQ-Bevölkerung im Mittleren Westen. Northalsted (auch bekannt als Boystown) ist eine der inklusivsten LGBTQ-Communitys des Landes und das älteste offiziell anerkannte LGBTQ-Stadtviertel in den Vereinigten Staaten. Und Chicago weiß, wie man feiert: Das ganze Jahr über reisen Besucher aus aller Welt zu Veranstaltungen wie dem Chicago Pride, International Mister Leather, den Northalsted Market Days oder zum Reeling Film Festival. Als Vertreterin des Tourismusbüros, nahm Deborah Theis, Market Manager für Choose Chicago, den Preis entgegen.

× Erweitern Foto: Luke Mische/bluCom Spartacus Travel Awards 2025 Die Preisträger (v.l.n.r.: Reto Schneider/United Airlines, Deborah Theis/Choose Chicago, Thanasnee Srichantuk/Tourism Authority of Thailand, Jean-Marc Mocellin/Tahiti Tourisme

Best LGBTQ-Honeymoon Destination: Die Inseln von Tahiti

Die Inseln von Tahiti sind seit vielen Jahren ein sehnsuchtsvolles und einladendes Reiseziel für LGBTQ-Reisende. Die 118 Inseln im Südpazifik bieten eine reiche Kulturgeschichte, die Vielfalt und Inklusion für all jene verspricht, die ein unvergessliches Reiseerlebnis suchen. Mit „The Treasured Test in the Islands of Tahiti“ – einer außergewöhnlichen Marketingkampagne, die die Reiseerfahrungen von schwulen, lesbischen und transsexuellen Paaren in den Mittelpunkt stellt – präsentiert sich Tahiti als eine Traumdestination für LGBTQ-Reisende - egal ob verliebt, verlobt oder verheiratet. Verliehen wurde der Preis an Jean-Marc Mocellin, CEO von Tahiti Tourisme.

Best LGBTQ-friendly Airline: United Airlines

Im Jahr 1999 war United die erste US-Fluggesellschaft, die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern Vergünstigungen anbot. Ihre Business Resource Group für LGBTQ+-Mitarbeiter und Verbündete, EQUAL, setzt sich für die Entwicklung, Pflege und Förderung eines Arbeitsplatzes ein, der alle Mitarbeiter unterstützt. Von Frankfurt, München und Berlin aus fliegt United bis zu 17 Mal täglich in die USA, mit Nonstop-Verbindungen nach New York/Newark, Chicago, Denver, Houston, San Francisco und Washington, D.C. Als Vertreter von United Airlines nahm Reto Schneider, Senior Country Sales Manager Germany and Switzerland, die Auszeichnung entgegen.

Moderiert wurde die im Hotel Orania.Berlin und von TUI, Visit Seattle, Greater Miami CVB, Island House Key West sowie Visit Valencia unterstützte Veranstaltung von der prominenten Berliner Dragqueen Rachel Intervention.