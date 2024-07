ST. PETE-CLEARWATER: Eine stolze Community

– ANZEIGE –

St. Pete-Clearwater ist ein Reiseziel, das sich der Vielfalt verschrieben hat und stolz darauf ist, einladend und offen für alle zu sein. Besuche die Tampa Bay Area für einen LGBTQ-freundlichen Urlaub und genieße eine traumhafte Woche am Strand, einen vergnüglichen Ausflug in ein urbanes queeres Stadtviertel oder eine einzigartige Auszeit mit jeder Menge Kunst.

Ganzjähriger Hotspot für queere Reisende

In der Ferienregion St. Pete-Clearwater können sich queere Urlauber das ganze Jahr über ausdrücklich willkommen fühlen. Schließlich gibt es extra für sie das LGBTQ-Welcome Center: Mitten im Herzen des Grand Central District finden sie in der gemeinnützigen Einrichtung Tipps, Informationen und Kontakte. Die engagierten Communitys in der Region bieten das Jahr über viele kleinere Events und queere Veranstaltungen an. Im bunten, vielfältigen Nachtleben von St. Pete-Clearwater sind, insbesondere im EDGE District, zahlreiche LGBTQ-Bars und -Clubs zu finden, deren Lichterglanz allabendlich nach Sonnenuntergang erstrahlt. Nicht verpassen sollte man angesagte Locations wie die Speakeasy-Bar The Saint, oder COCKtail.

Neben dem historischen Grand Central District mit seinen originellen Boutiquen, Antiquitätenläden, Restaurants und Bars heben sich auch andere Gegenden als besonders LGBTQ-freundlich hervor. Dazu zählt das vielseitige Gulfport, eine entspannte Gemeinde am Wasser mit Kunstgalerien, Beachvolleyball und Strandbars. Für Eisliebhaber ist ein Besuch im Eis-Diner Let It Be Ice Cream beinahe Pflicht.

St. Pete Pride: Parade und Straßenkarneval

Der fröhliche Höhepunkt des Jahres für die große, LGBTQ-Community in Florida's Sunshine City ist auch für Reisende aus Übersee ein absolutes Highlight: Der St. Pete Pride ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Florida und eine der größten in den USA. Was als kleine Parade durch das Ausgehviertel Grand Central District begann, hat sich längst zu einem einmonatigen Festival entwickelt, das jedes Jahr im Juni Zehntausende Teilnehmende anlockt. Und zum Finale am letzten Wochenende tanzt eine fröhliche, bunte Parade durch die Stadt, umjubelt vom feiernden Publikum. Rundherum breitet sich ein populärer Straßenkarneval aus, am Abend steigen große Konzerte und außerordentliche Liveshows.

Traumstrände inklusive

Unter den zahlreichen Traumstränden rund um St. Pete/Clearwater wird in der lokalen LGBTQ-Szene das südliche Ende des Sunset Beach als Geheimtipp gehandelt. Ausdrücklich gay-freundliche Unterkünfte, exklusiv für Erwachsene oder ausschließlich für Männer, finden sich sowohl unter den Strandhotels wie in der Innenstadt von St. Pete. Beliebt sind unter anderem das Coconut Inn in Pass-a-Grille, das Postcard Inn oder das Casa Del Merman in St. Pete.

