STOCKHOLM LGBT:  25 Jahre Stockholm Pride

Entstaube Deinen queeren Kalender, denn Nordeuropas größte Pride-Veranstaltung, der Stockholm Pride, ist zurück - und er ist größer als je zuvor.

Königliche Jubiläen, ein Jahrzehnt ABBA The Museum und ein historischer Meilenstein für Schwedens LGBT-Community: Es ist ein außergewöhnliches Jahr für Stockholm, um es vorsichtig auszudrücken. Mit all diesen Feierlichkeiten im Rücken gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um die schwedische Hauptstadt zu erkunden.

× Erweitern Foto: @roxanajourney Stockholm

Eines der größten Ereignisse, das in diesem Jahr in aller Munde ist, hat bereits ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel und verspricht, den gesamten Stockholmer Archipel in Regenbogen und Feste zu tauchen. Dieses Ereignis ist nichts anderes als das 25-jährige Jubiläum des Stockholm Pride! Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist der Stockholm Pride ein Symbol für den Fortschritt und die Integration der schwedischen Queer-Community und ist offiziell die größte Pride-Veranstaltung in den nordischen Ländern, die jedes Jahr Tausende von Menschen zum Feiern in die Stadt lockt.

Hier findest Du einige aufregende Dinge, die Du bei Deinem Besuch in Stockholm während dieser Festtage unternehmen kannst - weitere Anregungen findest Du auf der Website für die Regenbogen-Community StockholmLGBT.

Tauche auf der Pride-Parade in ein Meer aus Regenbogen ein

Der diesjährige Pride findet vom 31. Juli bis zum 6. August statt, in der Hochsaison, in der die ganze Stadt mit Partys, Ausstellungen und Veranstaltungen wie einer 4,5 Kilometer langen, familienfreundlichen Parade von Mariatorget nach Östermalm zum Leben erwacht.

× Erweitern Foto: Delia Giandeini / Unsplash Stockholm

Die Stockholmer Pride-Parade ist die größte Pride-Parade in ganz Skandinavien mit rund 50.000 Teilnehmenden und mehr als 600.000 Zuschauern, die die Parade durch die lebhaften Straßen der Stadt verfolgen. Erlebe Scharen von Tänzern, Festwagen, marschierenden Gruppen, Regenbogen und (hoffentlich) viel Sonnenschein während dieser fröhlichen Manifestation von Liebe und Gleichheit.

Übernachte mitten im Herzen der Pride-Feierlichkeiten in der schicken Villa Dagmar oder im preisgekrönten Hotel Skeppsholmen, wenn Du etwas abseits wohnen möchten (aber immer noch in Gehweite zum Geschehen!). Weitere Einzelheiten zur Stockholm Pride 2023 findest Du im offiziellen Veranstaltungsprogramm.

Essen in einem LGBT-Restaurant, z. B. The Hills

Wenn man durch die bunten Straßen Stockholms schlendert, kann man sich schon mal Appetit holen. Wenn Du ein Restaurant in der Nähe des Pride-Treibens suchst, ist The Hills ein LGBT-Restaurant mit einer fantastischen Speise- (und natürlich Wein-)karte im nahe gelegenen Viertel Götgatsbacken in Södermalm.

× Erweitern Foto: @thehillsstockholm Stockholm

The Hills serviert vor allem französische Küche mit skandinavischen Einflüssen und ist der perfekte Ort, um eine dringend benötigte Pause vom Trubel zu machen und einige der besten Gerichte in Stockholm und ein oder zwei erfrischende Getränke zu genießen. Außerdem gibt es das legendäre Mälarpaviljongen, das ebenfalls von Homosexuellen geführt wird und oft als eines der besten Restaurants der Welt bezeichnet wird. Hier werden Speisen aus dem angrenzenden veganen Restaurant Green Queen serviert, und im Sommer gibt es hier ein wildes und fabelhaftes Programm an Veranstaltungen!

Entdecke eine unerwartete queere Ikone im Königlichen Palast

Das Jahr 2023 markiert nicht nur die 50-jährige Regierungszeit von Schwedens derzeitigem König Carl XVI. Gustaf, sondern auch den 500. Jahrestag der Thronbesteigung von König Gustav I., der Schweden von der dänischen Herrschaft befreite und die Vasa-Dynastie gründete.

Um diese königlichen Jubiläen zu feiern, finden das ganze Jahr über zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen an verschiedenen Orten statt, z. B. im großartigen Vasa-Museum und in der offiziellen Residenz Seiner Majestät des Königs, dem Königlichen Schloss - aber auch im gesamten Stockholmer Schärengarten wird es Festlichkeiten geben.

Bei Eurem Besuch im Königlichen Schloss empfehlen wir Euch unbedingt einen Abstecher in den Prunksaal gegenüber der Königlichen Kapelle, um eines der spektakulärsten Objekte der schwedischen Geschichte zu sehen: einen silbernen Thron, der einst der LGBT-Ikone und Vasa-Monarchin, Königin Kristina, gehörte.

Werde das 5. ABBA-Mitglied im ABBA-Museum

Wie es aussieht, sind die Vasas nicht die einzigen Royals, die 2023 einen Meilenstein feiern. Dieses Jahr feiert ABBA The Museum, ein interaktives Museum auf der Insel Djurgården, das der schwedischen Band ABBA gewidmet ist, sein 10-jähriges Bestehen.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 hat ABBA The Museum Millionen von Fans aus der ganzen Welt begeistert. Mit interaktiven Exponaten zu einigen der bekanntesten ABBA-Songs und exklusiven Erinnerungsstücken ist ABBA The Museum eine Ode an einen der größten schwedischen Exportschlager und eine Erinnerung an ihre zeitlose Musik, die auch noch von kommenden Generationen geliebt werden wird.

× Erweitern Foto: @roxonajourney Stockholm

Besucht das ABBA-Museum während der Stockholmer Pride-Saison, um ein ABBA-Erlebnis wie kein anderes zu erleben, und tanzt und grooved Euch dann zum Backstage Hotel für ein paar nächtliche Vergnügungen. Dieses moderne und LGBT-freundliche Hotel befindet sich im selben Gebäude wie das ABBA-Museum und gehört keinem Geringeren als Björn Ulvaeus (einem der "B "s in ABBA) und bietet seinen Gästen eine Backstage-Erfahrung in Stockholms pulsierender Welt der Kunst und Unterhaltung.

Dieses ereignisreiche Jahr ist für uns eine Gelegenheit, nicht nur Stockholms Vergangenheit zu würdigen, sondern auch in eine glänzende Zukunft zu blicken. Auf weitere 25 Jahre, in denen wir die Liebe in der "Open City" feiern werden!

