STOCKHOLM: LGBTIQ*-Metropole mit Herz

Stockholm ist eine der attraktivsten Städte Europas mit einem unglaublich hohen Lebensstandard, der sich auch durch sein offenes Verhältnis zu allen Lebensweisen zeigt. Durchzogen von unzähligen Wasserarmen und bestehend aus vielen kleinen Inseln, den Schären, verzaubert einen die Metropole schon ab dem ersten Moment. Die Anreise ist einfach: per Schiff, Bahn oder Flugzeug.

× Erweitern Foto: Visit Stockholm Stockholm

Die Pracht der Hauptstadt Schwedens spiegelt sich in den wundervollen Häuserensembles der Altstadt wider, gekrönt von dem herrschaftlichen Palast im Zentrum samt Blick aufs Wasser. Es lohnt sich also, im Hafen eine Tour auf den Booten entlang der Schären zu buchen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Egal ob im „Archipelago“, dem Zugang Stockholms zur Ostsee, oder dem großen Süßwassersee der Stadt. Unzählige kleine Boutiquen und Modehäuser laden ein zum Shoppen, Bummeln oder einfach dazu, in einem der Cafés und Restaurants zu sitzen, eine Zimtschnecke zu genießen und das Treiben zu beobachten. Hier findet sich alles, um an einem Wochenende von elegant bis trendig-verrückt von Kopf bis Fuß neu eingekleidet in den Nachtklubs wild zu tanzen und dabei ausgiebig mit den Schweden zu flirten.

× Erweitern Foto: Henrik Trygg Stockholm

Kulturparadies

Nach dem Geldausgeben für den Look des Abends gibt es Kultur! Stockholm ist hier ein wahres Paradies für Freund*innen der Künste. Es gibt unzählige Museen und historische Gebäude, die auf Erkundung warten. Das Vasa-Museum zum Beispiel: Hier wird jenes historische Schiff gezeigt, das den Stolz und die Stärke Schwedens repräsentieren sollte, dann aber direkt bei der Jungfernfahrt gesunken ist und durch sorgfältige Restaurierung zu neuem Glanz erweckt wurde. – Liebhabern der Monarchie und deren prächtiger Zeremonien wird es noch in Erinnerung sein: Bei der Trauung von Prinz Carl Philip wurde zum Ausgang aus der Kirche ein Song von Avicii gespielt. Ihm zu Ehren wurde nach seinem viel zu frühen Tod ein eigenes Museum gegründet, um seinem musikalischen Erbe einen Platz zu geben. Für Musikliebhaber ein toller Tipp! – Und natürlich für Jung und Alt, Hetero oder Menschen aus dem vielfältigen LGBTIQ*-Multiversum gibt es noch den musikalischen Höhepunkt: das ABBA-Museum. Die faszinierende Erfolgsgeschichte der vier Skandinavier ist einzigartig in der Welt des Pop. Hits, die bis heute nicht wegzudenken sind, und eine Band, die nach ihrem neusten Album nun auch als Avatare wieder Konzerte spielen. Ein echtes Erlebnis.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Pride

Pride im August

Für Freunde von Musik, Lebensfreude und viel menschlicher Liebe ist der Stockholmer Pride ein Highlight des Jahres. Das größte Fest der Stadt hat im Jahr 2022 knapp 600.000 Zuschauer*innen angezogen und mit fast 50.000 Teilnehmenden eine Akzeptanz erreicht, die ihresgleichen sucht. Alle sind unterwegs und tanzen und zelebrieren ihre persönliche Form von Freiheit und Liebe. Man spürt überall eine unglaubliche Toleranz, und mit dem „Pride Park“ gibt es einen idealen Ort für Show, Drinks und die vielfältige Community. Ein Safe Space, um ausgiebig CSD zu feiern! Also lasst die Korken knallen, egal ob Prosecco, Champagner oder Limo. Stockholm zeigt, dass LIEBE das Wichtigste im Leben ist.

INFO

www.stockholmlgbt.com

TERMIN

Stockholm Pride, 3. bis 6. August 2023, www.stockholmpride.org