SYDNEY: Kylie Minogue eröffnet den WorldPride 2023

Pop-Ikone Kylie Minogue wurde als Headliner für das Eröffnungskonzert „Live and Proud“ am 24. Februar 2023 bestätigt, bei dem sie ein speziell für den Abend kreiertes Set spielen wird.

Ihr letzter Auftritt beim Mardi Gras - Sydneys gay Pride - war 2019, als sie die Menge mit einem Überraschungsauftritt bei der Veranstaltung begeisterte. Kate Wickett, Geschäftsführerin des WorldPride, freute sich, Kylie wieder in Sydney begrüßen zu dürfen. "Kylie ist nicht nur eine geliebte Musikerin und LGBTQ-Ikone, sondern auch die meistverkaufte, in Australien geborene Solokünstlerin aller Zeiten. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns unglaublich, dass Kylie wieder mit unserer Community auf dem Sydney WorldPride 2023 auftritt.“

500.000 Besucher erwartet

Der Minister für Tourismus und Kunst in New South Wales, Ben Franklin, sagte, dass 500.000 Menschen zum ersten WorldPride der südlichen Hemisphäre erwartet würden. "Wir sind bereit, unsere vielfältige und inklusive Stadt zu feiern und einem globalen Publikum zu präsentieren und unsere Kreativität, Innovation und einzigartigen Natur- und Kulturerlebnisse hervorzuheben, für die die Harbour City international bekannt ist."

Deutschsprachige Gruppenreise zum WorldPride

Der WorldPride in Sydney findet vom 17. Februar bis 5. März 2023 mit mehr als 300 Veranstaltungen statt. Der deutsche Reiseveranstalter Australia Tours organisiert hierfür eine exklusive Gruppenreise und bringt die Teilnehmenden auf der zweiwöchigen Reise nicht nur zum Pride, sondern auch zu den Hotspots des Bundesstaates New South Wales an der australischen Ostküste. Dabei lernt man die Metropole Sydney mit all seinen Facetten kennen, kostet Australiens besten Wein im Hunter Valley und kann sich im hippen Küstenort Byron Bay auf dem Surfbrett versuchen. Alle Infos unter https://gday-gay.de/

