TAHITI: Trauminseln für LGBTQI+ Urlauber

Schon seit längerer Zeit sind die Inseln von Tahiti als romantischer Ort für LGBTQI+-Paare bekannt. Wie inklusiv, vielfältig und einladend das Südseeparadies tatsächlich ist, berichten queere Paare aus unterschiedlichen Ländern in einer aktuellen Kampagne von Tahiti Tourisme.

× Erweitern Foto: Tahiti Tourisme Tahiti Seb und Diego aus Frankreich

Umgeben von unberührtem, kristallklarem Wasser, bieten die 118 Inseln und Atolle natürliche Schönheit, authentische Inselkultur und den einzigartigen französisch-polynesischen Stil. Die im Südpazifik gelegenen Inseln von Tahiti sind nur acht Flugstunden von Kalifornien entfernt, liegen auf derselben Seite der Datumsgrenze wie Nordamerika und befinden sich in derselben Zeitzone wie Hawaii. Die Inseln von Tahiti sind weltberühmt für ihre weißen Sandstrände, atemberaubenden türkisfarbenen Lagunen und abwechslungsreichen Landschaften, die von Korallenatollen bis zu vulkanischen Berggipfeln reichen. Jede Insel bietet eine Vielzahl von Unterkünften, von luxuriösen Resorts mit Villen über dem Wasser bis hin zu Segeltörns per Privatcharter oder Kreuzfahrt. Auf den Inseln von Tahiti, einem der wenigen unberührten Paradiese der Welt, wo Besucher sich entspannen, neue Kontakte knüpfen und Mana, die Lebenskraft und den Geist, der alles durchströmt, erleben können, ist Privatsphäre selbstverständlich. Ob man nun auf der Suche nach Abenteuern, Romantik oder Entspannung ist, schnell stellt man fest, dass der Geist von Mana, der das Land, das Meer, die Kultur und die Menschen durchströmt, jedem Besucher das Gefühl gibt, einen Schatz zu besitzen.

× Erweitern Foto: Tahiti Tourisme Tahiti Jen und Jess aus den USA

Möglichkeit zur freien Entfaltung

LGBTQI+-Reisende, die einen tropischen Urlaub verbringen möchten, legen viel Wert auf authentische Reiseerlebnisse, die Möglichkeit zur freien Entfaltung und eine sichere Umgebung am Urlaubsziel. Dabei können die kulturellen Unterschiede in verschiedenen Ländern oft eine Herausforderung darstellen, so dass sich die Reisenden unwohl oder diskriminiert fühlen. Darüber hinaus richten sich die gängigen „schwulenfreundlichen“ Urlaubsangebote, die sich speziell auf Nachtleben und Partys konzentrieren, vorwiegend an eine jüngere, männliche Zielgruppe. Daher haben es sich die Inseln von Tahiti mit ihrer neuen Kampagne zum Ziel gesetzt, ihr LGBTQ+-Angebot so zu erweitern, dass zukünftig ein breiteres Spektrum von LGBTQI+-Reisenden angesprochen wird.

Von schwulen, lesbischen und trans* Urlaubern getestet

Die LGBTQI+-Community reagiert sehr empfindlich auf oberflächliche Versuche des "Rainbow Washing", daher ist es essenziell, dass die neue Kampagne an einem Ort stattfindet, an dem die Reisenden Verständnis erfahren, Authentizität erleben und sich willkommen und geborgen fühlen.

Als Antwort konzipierte Tahiti Tourisme in Zusammenarbeit mit der Agentur Circul8 und in Partnerschaft mit Air Tahiti Nui den „Wohlfühltest" – eine Einladung an LGBTQI+-Reisende, die Herzlichkeit und Akzeptanz während ihres Aufenthalts auf den Inseln von Tahiti zu erleben und zu beurteilen, ob sie sich authentisch „willkommen und wertgeschätzt" fühlen.

Im Mittelpunkt des Konzepts stand die Einbeziehung von authentischen LGBTQI+-Personen, die dazu aufgerufen wurden, sich für eine Reise nach Tahiti zu bewerben, um die Inseln aus erster Hand zu erleben und ihre ungefilterten Eindrücke zu teilen. Die ausgewählte Gruppe umfasste einen Querschnitt unterschiedlicher LGBTQI+-Personen, darunter das US-amerikanische lesbische Paar Jen und Jess, das französische schwule Paar Seb und Diego und die beiden japanischen Freunde Yuma und Mizuki, beide Trans-Männer.

× Erweitern Foto: Tahiti Tourisme Tahiti Yuma und Mizuki aus Japan

Ein Filmteam begleitete diese Gruppe zehn Tage lang und erlebte alle Höhepunkte, die ein Urlaub auf den Inseln von Tahiti bieten kann. Vom Erlernen traditioneller Tänze auf Tahiti bis zum Schnorcheln in der Lagune von Bora Bora konnten sie die Destination erleben und die Einheimischen kennenlernen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ihre Identität zu verbergen zu müssen.

Das Ergebnis des "Wohlfühltests"

Im Anschluss an ihre Reise teilte die Gruppe ihre Eindrücke in offenen Interviews mit und drückte ihre Begeisterung für die Herzlichkeit und Akzeptanz der Einheimischen aus. Sie betonten, dass sie sich wohl fühlten und frei ihre Identität leben konnten. Einhelliger Konsens war, dass die Inseln von Tahiti tatsächlich eine Destination bieten, an der jeder „geschätzt“ wird.

Die Videos und weitere Informationen gibt es unter https://www.tahititourisme.de/kampagne/lgbt/